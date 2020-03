Công dụng làm đẹp bất ngờ từ quả ổi

Làm đẹp da

Nếu muốn làn da khô sần trở nền mềm mại và rạng rỡ hơn, bạn có thể chế tạo mặt nạ nước ép ổi trộn với lòng đỏ trứng gà. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và rửa sạch với nước ấm sau 20 phút.

Để phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên dùng mặt nạ ổi 1 – 2 lần mỗi tuần và lưu ý cần massage, chà xát nhẹ nhàng hỗn hợp mỗi lần sử dụng để loại bỏ lớp tế bào chết, các tạp chất trên da, nhờ đó giúp da trắng hồng, mịn màng và tươi sáng hơn hẳn.

Bảo vệ da khỏi tia UV

Quả ổi chứa gấp đôi lượng lycopene có trong cà chua, một chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Một quả ổi cung cấp khoảng 2,9 gam chất lycopene, vì vậy bạn nên tiêu thụ ổi trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép mỗi ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời, khói, bụi bẩn…

Ngăn chặn hình thành nếp nhăn, chống lão hóa da

Ổi rất giàu vitamin A, B, C và kali là những chất chống oxy hóa tốt và có tác dụng giải độc cơ thể, từ đó tấn công lại các gốc tự do vốn là nguyên nhân gây tổn hại tế bào da, giữ làn da trắng sáng, giảm các dấu hiệu sinh non lão hóa ở da như hình thành nếp nhăn, vết chân chim…

Ngoài ra lycopene trong quả ổi không chỉ bảo vệ tế bào da mà còn hỗ trợ cơ thể thải loại các độc tố tích tụ bên trong, tăng cường hoạt động trao đổi chất, giúp làn da luôn tươi trẻ, tràn sức sống.

Điều trị, ngăn ngừa mụn

Ổi chứa nhiều Vitamin C, axit tự nhiên, chất chống viêm, kháng khuẩn có khả năng loại trừ các tác nhân xấu xâm nhập vào lỗ chân lông gây ra mụn. Nước ép ổi giữ toàn bộ dưỡng chất vốn có của ổi, nhờ đó, điều trị và ngăn ngừa vấn đề về viêm da hiệu nghiệm.

Thúc đẩy quá trình giảm cân

Nước ép ổi chứa ít calo, giàu vitamin và giàu chất xơ. Tất cả những điều này khiến nước ép ổi trở thành một thức uống tuyệt vời cho người ăn kiêng. Ổi cũng bảo vệ đại tràng khỏi sự tích tụ chất độc hại. Nó hỗ trợ trong việc sản xuất năng lượng cho các tế bào mà không thừa calo. Bằng cách uống nước ép ổi thường xuyên, bạn sẽ giảm cân dần dần. Tất nhiên, kết hợp với tập thể dục để đạt được kết quả tốt nhất.

Giúp kháng khuẩn

Trong thành phần nước ép ổi chứa nhiều vitamin như vitamin A, C, K, E, các loại khoáng chất như kali, sắt, canxi, mangan và folate,... và hàm lượng chất xơ rất cao nên có khả năng kháng khuẩn. Khi bạn uống nước ép ổi đặc tính loại các mầm bệnh, vi khuẩn và các độc tố có hại cho cơ thể như một cơ chế thanh lọc cơ thể vô cùng hiệu quả.

Làm giảm căng thẳng

Stress có thể gây nên nhiều hệ lụy cho nhan sắc của phụ nữ, đó là các vấn đề về mụn, nám da và nếp nhăn. Trong ổi có chứa hàm lượng magie chúng có tác dụng làm dịu các dây thần kinh và cơ bắp.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thành phần magie có trong ổi có thể giúp tăng năng lượng, thư giãn các dây thần kinh và giảm số lượng các kích thích tố căng thẳng trong cơ thể.

Uống nước ép ổi vào lúc nào?

Nước ép ổi chứa nhiều axit tự nhiên và Vitamin C, đồng thời có vị chua, do đó, hạn chế uống vào buổi sáng. Đặc biệt, không được uống loại nước này khi bụng đói, điều này có thể gây tổn hại đến dạ dày.

Tốt nhất, bạn nên uống ly nước này sau bữa ăn trưa hoặc tối. Thói quen này còn giúp hệ tiêu hóa tăng tốc, ngăn ngừa hấp thụ chất béo từ thực phẩm.

Tác giả: An Hoa

Nguồn tin: Báo Một thế giới