Cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An: Chẳng lẽ thiếu người đại diện?

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An là trụ sở Công ty TNHH Hòa Hiệp tại 104 đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chọn mặt gửi niềm tin…



Theo cơ cấu, Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An với số lượng khoảng 12 ngàn thành viên, sẽ có 1 người đại diện là đại biểu Hội đồng Nhân Dân tỉnh khóa tới. Người đại diện này, ngoài những thành tích thông thường về nộp ngân sách, chấp hành pháp luật, phải biết nói lên tiếng nói của đại diện cộng đồng mình.



Tuy nhiên, do khâu tổ chức thực hiện việc bầu chọn của Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An “có vấn đề” nên ngày 08/3/2021, đại diện tổ chức này là ông Phạm Đình Hạnh, đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Nội dung văn bản nêu:



“Hôm nay, ngày 08/3/2021, vào hồi 14 giờ 00 phút tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đình Hạnh- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An.

Nội dung: Nghe kết quả giới thiệu đại biểu ứng cử bầu vào HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi nghe đồng chí chủ trì báo cáo về quy trình và kết quả Hội nghị của Thường trực dự kiến giới thiệu đại biểu bầu vào HĐND tỉnh; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao về kết quả đó, đồng thời nhất trí giới thiệu:

- Ông Phạm Đình Hạnh- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp;

- Bà Lê Thị Thu Hà- Trưởng phòng Tài chính Công ty TNHH Hòa Hiệp;

Là đại biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An được ứng cử bầu vào HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản được thông qua và kết thúc Hội nghị vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày”.



Văn bản được ghi “nơi nhận” là UBMTTQ tỉnh và Lưu VP Hiệp hội.

Nếu 1 người không tham dự cuộc họp này, chắc chắn không thể biết sự thật cái gọi là “Trích biên bản Hội nghị Ban Thường vụ” được nêu trong văn bản này là đúng hay sai? Thật hay giả? Quy trình được tiến hành “đạt chuẩn” đến cỡ nào.

Khách sạn Toàn Thắng do nữ doanh nhân Trần Thị Toàn đầu tư- nơi diễn ra cuộc họp của ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An ngày 06/3/2021

Nỗi niềm “người trong cuộc”.

Sau khi văn bản trên được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những người biết rõ mối quan hệ giữa ông Hạnh và bà Hà tỏ ra ngạc nhiên, bức xúc. Trong đời thường, ông Hạnh là bố chồng của bà Hà. Bà Hà là Trưởng phòng Tài chính của Công ty mà ông Hạnh là giám đốc. Bà Hà không phải là Ủy viên Ban chấp hành của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.



Theo xác minh của phóng viên Tạp chí Người Xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An có 51 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành (không có bà Lê Thị Thu Hà) đại diện cho khoảng 12 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An có 8 người, gồm: Ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp giữ chức Chủ tịch Hiệp hội; 4 Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm có: Ông Trương Văn Hiền (Giám đốc Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An), ông Trần Anh Sơn (Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Nông sản Xuất nhập khẩu Nghệ An), ông Phan Quang (Giám đốc Công ty CP Gạch Xuân Hòa), ông Nguyễn Giang Hoài (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phủ Quỳ) và 3 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội là ông Thái Đại Phong (Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong), bà Hồ Thị Tân (Giám đốc Công ty CP Quyết Thành) và ông Phan Hưng (Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ lâm sản Nghệ An).



Nguồn tin từ 3 Phó Chủ tịch Hiệp hội được phóng viên “bốc điện thoại ngẫu nhiên” để “phỏng vấn, đều trả lời: Cuộc họp Ban Thường vụ hôm đó được diễn ra tại Khách sạn Toàn Thắng (nằm trên Đại lộ Lê Nin, TP Vinh) vào ngày 06/3 chứ không phải ngày 08/3 như thời gian, địa điểm mà văn bản nêu. Hôm đó, chỉ có 7 ủy viên Ban Thường vụ dự họp, ông Nguyễn Giang Hoài xin vắng mặt có lý do.



Tại cuộc họp này, không rõ ai mời nhưng bà Trần Thị Toàn - Giám đốc Khách sạn Toàn Thắng lại có mặt dự cuộc họp này. Chính bà Toàn đã đề cử ông Phạm Đình Hạnh là đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ XVIII. Ông Hiền và ông Phong đề cử bà Hà ứng cứ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ XVIII để “lam quân xanh” cho ông Hạnh. Ngay tại cuộc họp, có 4 ý kiến phản đối việc bầu chọn 2 người này, 2 ý kiến trung lập. Cuộc họp không cử người ghi biên bản và đã kết thúc “vô tiền, khoáng hậu” với kết luận của người chủ trì: “Sẽ tổ chức 1 buổi họp khác”. Thế nhưng, không hiểu sao, ngày 08/3/2021, ông Hạnh đã ký và phát hành văn bản nêu trên.



Trao đổi về vấn đề này, bà Võ Thị Minh Sinh- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An nói vắn tắt: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An không nắm được cụ thể việc bầu chọn đại biểu ứng cử của các tổ chức. Trước khi nhận được văn bản giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, chúng tôi không nhận được bất cứ ý kiến thắc mắc, khiếu nại nào về ông Hạnh và bà Hà”.



Tạp chí Người Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về diễn biến sự việc này.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: nguoixaydung.vn