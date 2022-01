Công an triệu tập bạn gái của gã thợ xăm cướp 3,5 tỷ ở ngân hàng Vietcombank

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều nay (9/1), Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng đã di lý Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) từ nơi bắt được đối tượng (Thái Nguyên) về địa phương.

Vào lúc hơn 10h sáng cùng ngày, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Nguyễn Văn Nam khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc thị xã Phổ Yên.

Đối tượng Nam ở thời điểm gây án.

Một lãnh đạo Phòng CSHS, Công an Hải Phòng thông tin trên báo Dân trí, hiện chưa thể thống kê cũng như thu hồi số tiền tang vật vụ án do nghi phạm cất giấu nhiều nơi.

Cụ thể, Nam chôn khoảng 400 triệu tại gốc cây trong sân nhà, cho bạn gái một khoản rồi tìm đường lên Hà Nội. Để phục vụ mục đích trốn chạy, Nam tìm đến một cửa hàng xe máy chi hơn 700 triệu đồng mua xe máy phân khối lớn.

Hình ảnh Nam mua xe máy phân khối lớn sau đó đã được đăng tải lên nhiều trang mạng xã hội với lời bình "ZX10R 2021 đầu tiên của miền Bắc đã về với nhà chồng, quá là xịn luôn..."

Mua xe xong, Nam điều khiển xe máy di chuyển lên Thái Nguyên và bị bắt sau đó.

Một lãnh đạo Phòng CSHS, Công an Hải Phòng thông tin trên báo Dân trí, hiện chưa thể thống kê cũng như thu hồi số tiền tang vật vụ án do nghi phạm cất giấu nhiều nơi.

Cụ thể, Nam chôn khoảng 400 triệu tại gốc cây trong sân nhà, cho bạn gái một khoản rồi tìm đường lên Hà Nội. Để phục vụ mục đích trốn chạy, Nam tìm đến một cửa hàng xe máy chi hơn 700 triệu đồng mua xe máy phân khối lớn.

Hình ảnh Nam mua xe máy phân khối lớn sau đó đã được đăng tải lên nhiều trang mạng xã hội với lời bình "ZX10R 2021 đầu tiên của miền Bắc đã về với nhà chồng, quá là xịn luôn..."

Your browser does not support the video tag.

Mua xe xong, Nam điều khiển xe máy di chuyển lên Thái Nguyên và bị bắt sau đó.

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 7/1, Nguyễn Văn Nam vào phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, TP.Hải Phòng) dùng súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền 3,5 tỷ đồng.

Sau khi cướp được tiền, Nam cướp tiếp xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi bỏ chạy về phía đảo Cát Hải (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng). Tại khu vực cầu Tân Vũ, Nam bỏ xe máy, bắt taxi về đưa cho bạn gái ở xã Nghĩa Lộ một khoản tiền dặn “anh đi xa vài ngày”, Sau đó, đối tượng thay quần áo rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an còn thu giữ được gần 1 tỷ đồng mà Nam mang theo bên người.

Theo một số nguồn tin của báo Thanh niên, nghi phạm cướp ngân hàng nói trên khá đam mê các loại xe máy phân khối lớn và thích đi phượt.

Theo Công an TP.Hải Phòng, năm 2011, Nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương, Nam làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong thời gian dịch Covid-19 không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Công an TP Hải Phòng cũng làm thủ tục triệu tập người bạn gái của Nam để xác minh làm rõ lời khai của nghi phạm về ‘đường đi” của số tiền bị cướp.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị