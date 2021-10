Công an TP HCM gửi thông báo đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 4-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa chuyển toàn hồ sơ, đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ngụ quận 10, TP HCM, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) sang Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng thông báo cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ này sang Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn đến Công an TP HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) cho rằng bà Hằng đã vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Thông báo gửi đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng mạng xã hội để phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên.

Đồng thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của người dân với lời lẽ cay cú, đả kích khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi Livestream vào các ngày 8-8, 14-8, 24-8, 26-8 và 28-8).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Sau khi nộp đơn tố cáo đến Công an TP HCM, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã viết trên trang Facebook cá nhân: "Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra".

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã có công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên Facebook, YouTube.

Công an TP HCM đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần Livestream nói về việc các cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi và ăn chặn tiền từ thiện như: Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành... Không chỉ yêu cầu sao kê tiền từ thiện, bà Phương Hằng còn kêu gọi nghệ sĩ phải sao kê thuế để chứng minh sự trong sạch.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động