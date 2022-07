Công an tỉnh Thái Nguyên có tân Phó Giám đốc

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Bùi Đức Hải trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Đào Thế Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệmThượng tá Đào Thế Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đào Thế Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng đồng chí Đào Thế Hưng được tin tưởng, giao trọng trách mới; mong muốn đồng chí trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Dũng Minh