Công an tỉnh Nam Định có nữ Thượng tá làm Phó Giám đốc

Thượng tá Phan Thị Loan, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: Công an Nam Định.

Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Phan Thị Loan giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Phan Thị Loan giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Nam Định).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn nữ Phó Giám đốc tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường sự đoàn kết, nắm bắt lĩnh vực ngành phụ trách từ đó tham mưu, đề xuất và chỉ đạo các giải pháp hữu hiệu trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thượng tá Phan Thị Loan hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao bản lĩnh của người công an nhân dân trong công tác và cuộc sống, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm để đấu tranh có hiệu quả với những tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đối với lực lượng Công an cũng như cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

