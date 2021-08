Công an thông tin về vụ người phụ nữ tử vong trên đường cấp cứu

Công an TP Thuận An (Bình Dương) vừa thông tin về vụ bà N.T.K. (50 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng đánh giá ông Nguyễn Văn Linh (47 tuổi, em ruột bà K.) trong quá trình đưa chị gái đến Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang đã không cung cấp thông tin về tình trạng nguy kịch cần cấp cứu nên bảo vệ phòng khám đã hướng dẫn đến bệnh viện tuyến trên.

Khi bệnh nhân dừng lề đường, nhân viên y tế phường đã hỗ trợ nhưng do tình trạng bệnh nhân quá nặng nên không qua khỏi.

Theo báo cáo ban đầu của Công an TP Thuận An, bà K. tử vong do viêm phổi và phù phổi cấp. Kết quả test nhanh cho thấy bà K. dương tính với Covid-19, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả.

Trích xuất camera, công an xác định ông Linh và bảo vệ phòng khám đứng nói chuyện với nhau gần 1 phút. Sau đó, bảo vệ đi vào phòng khám, còn ông Linh chở bà K. đi tiếp.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhân viên bảo vệ Lê Hữu Dương (30 tuổi, quê Nghệ An) cho biết ông Linh chỉ hỏi là "ở đây có khám bệnh không". Bảo vệ trả lời là có khám bệnh, lấy thuốc, còn muốn siêu âm hay chụp X-quang thì đi đến bệnh viện lớn.

Ông Nguyễn Bảo Quốc (đại diện pháp luật Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang) khi làm việc với công an cho biết phòng khám hoạt động cấp cứu 24/24 và khám bệnh thông thường từ 7h đến 18h hàng ngày. Bảo vệ do phòng khám thuê ngoài.

Do tình hình Covid-19, bệnh nhân nhiều nên phòng khám đề nghị bảo vệ hỗ trợ. Khi có bệnh nhân đến, bảo vệ sẽ hỏi thông tin để thông báo cho bộ phận cấp cứu điều phối bác sĩ tiếp nhận. Theo ông Quốc, từ thời điểm mở cửa phòng khám đến khi nhận được thông tin từ công an phường, cơ sở này không được bảo vệ thông báo có người đến khám, cấp cứu.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Linh, sáng 18/8, bà K. ho, khó thở nên ông dùng xe máy chở chị gái đến Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang. Ông Linh kể rằng ông đã nói với bảo vệ "cho bà chị vào cấp cứu chứ bà mệt, ho, khó thở". Lúc này, nhân vệ bảo vệ hướng đến Bệnh viện Columbia Asia nằm trên đường 22/12.

Đi được vài trăm mét, ông Linh thấy chị gái mệt nên dừng xe. Lúc này, 2 nhân viên y tế của phường mặc đồ bảo hộ đi qua đã kiểm tra sức khỏe nhưng bà K. không qua khỏi.

Sáng 19/8, trao đổi với Zing, Chánh Thanh tra Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Tấn Hùng cho biết hiện đơn vị chưa nhận được báo cáo từ phòng khám.

"Nếu cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý", ông Hùng nói.

