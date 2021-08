Công an nổ súng chỉ thiên thì phát hiện thanh niên thủ súng để "phòng thân"

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, khoảng 0h ngày 8/8, Tổ công tác C1-911 của Công an Đà Nẵng tuần tra, phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy SH lòng vòng ngoài đường ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ, vi phạm Chỉ thị 05 (người dân không ra đường vào ban đêm, trừ trường hợp cần kíp - PV) của UBND thành phố.

Đối tượng Lê Tam Như Ý và khẩu súng được thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi thấy lực lượng chức năng, 2 thanh niên liền bỏ chạy.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe, tuy nhiên 2 thanh niên vẫn tiếp tục bỏ chạy, buộc cán bộ cảnh sát cơ động đuổi theo nổ súng chỉ thiên. Khi đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Hải Phòng, lực lượng chức năng mới dừng được phương tiện của 2 đối tượng.

Một trong 2 thanh niên khai nhận tên Lê Tam Như Ý (sinh năm 1996, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Qua đấu tranh nhanh, đối tượng Ý khai nhận mình có cất giấu một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su. Tổ công tác phối hợp với Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tiến hành thu giữ nóng khẩu súng được cất giấu tại nơi ở của đối tượng.

Theo lời khai, khẩu súng bắn đạn cao su này được Ý đặt mua trên mạng xã hội có nick name "vũ khí tự vệ" với giá 15 triệu đồng với mục đích phòng thân.

Tổ công tác lập biên bản thu giữ và bàn giao đối tượng cùng khẩu súng cho Công an phường Hòa An tiếp nhận, xử lý Ý về hành vi "Tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép" và tiến hành giám định khẩu súng này có chức năng như vũ khí quân dụng hay không.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí