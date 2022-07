Công an Hà Nội có 3 Phó Giám đốc mới

Ngày 1/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội chúc mừng 3 tân Phó Giám đốc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ba tân Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm: Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng 3 tân Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, 3 tân Phó Giám đốc là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, môi trường công tác. Ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị công tác nào, 3 tân Phó Giám đốc cũng luôn giữ bản lĩnh, tác phong của người lãnh đạo, có kinh nghiệm, đoàn kết và quy tụ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác đặt ra.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí