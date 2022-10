Công an Hà Nội bổ nhiệm 3 trưởng phòng, một trưởng huyện là ai?

Đại tá Trần Đình Nghĩa từng là Trưởng Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), sau đó là Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng công an huyện Mê Linh. Ông giữ chức Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Nội từ cuối năm 2020.