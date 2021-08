Công an đang tuần tra gặp hai nhóc tì ra đường chơi, chỉ hỏi 1 câu mà "đối tượng" vội buông "vũ khí"

Có lẽ, tầm này chỉ có mấy nhóc tì bé xíu xiu mới dám "hiên ngang" ra đường đạp xe, mua bánh kẹo. Dù là trẻ em, nhưng vi phạm Chỉ thị 16 thì cũng phải nhắc nhở, dạy dỗ chứ không dễ dàng cho qua. Mỗi đứa có một phản ứng khác nhau khi chạm mặt lực lượng chức năng, mỗi chiến sĩ công an cũng có cách "dân vận" riêng biệt để trò chuyện với trẻ em. Thế nên, những clip ghi lại cảnh mấy nhóc tì chạm mặt các chiến sĩ công an luôn khiến dân tình thích thú.

Mới đây, một video ngắn quay cuộc trò chuyện giữa công an xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An và hai em bé đạp xe ra đường chơi, một đứa trong tay còn lăm lăm vũ khí đồ chơi đã gây chú ý trên MXH.

Khi bị hỏi: "Tại sao cấm ra khỏi nhà rồi em lại ra khỏi nhà?", cậu bé lớn hơn cuống lên nói líu cả lưỡi), đại ý là bà gọi nên em chạy theo bà, đi mua kẹo. Sau lúc bối rối ban đầu, cậu nhóc có vẻ bình tĩnh hơn, giọng vẫn run nhưng không khóc nhè.

- Có biết cấm ra khỏi nhà chưa? Chỉ thị 16 của Chính phủ biết chưa?

- Dạ, em biết rồi!

- Con nhà ai, đọc họ tên?

- Dạ, con nhà mẹ Nhung.

- Em trai con tên chi?

- Dạ, em trai tên Minh Quân. Em là con cô Hương.

Lúc này, chú công an dắt em bé nhỏ gần anh, bắt nó nín khóc. Thằng bé bù lu bù loa: "Chú đừng có bắt con. Đừng có bắt, cho con về nhà con đeo khẩu trang chứ!". Cậu anh lúc này đã có hành động nhỏ nhưng rất đáng yêu là gạt em đứng về phía sau mình, tay vẫn giữ chặt xe đạp.

Khi được hỏi có biết là ra đường phải đeo khẩu trang không, cậu anh nhanh nhảu: "Dạ rồi. Nãy chị kia chị bắt em không đeo, em đeo rồi mà chị ấy quăng xuống, em phải đi lấy".

Chiến sĩ công an không "truy cứu" người chị đó là ai mà chốt một câu xanh rờn: "Giờ chú lập biên bản, đưa về ủy ban nhé!". Lúc này, cậu anh mếu máo: "Dạ không! Em biết rồi!" còn cậu em vội vàng buông "vũ khí", lấy nước mắt ra năn nỉ, chắp tay xin: "Thôi, chú à!".

Biểu cảm dễ thương này của hai em bé có lẽ đã khiến chú công an không thể nhịn cười thêm, vội bắt chúng xin lỗi, hứa không ra khỏi nhà. Anh cũng dặn hai đứa đi về luôn, đừng để chú dọa nữa, và nhớ đeo khẩu trang.

Your browser does not support the video tag.

Hai em bé dắt nhau ra đường đạp xe, gặp ngay chú công an đi tuần tra

Hành động cỏn con thể hiện sự bảo vệ em nhỏ của cậu anh đã lọt vào "mắt xanh" của dân mạng. Dù hai đứa đều có lỗi, nhưng người anh vẫn ra dáng bảo bọc em, thay vì chạy mất như một clip nổi tiếng MXH trước đó.

Động thái buông gậy, năn nỉ chú công an của em nhỏ cũng gây cười hết sức. Con trẻ thơ ngây nhưng vẫn thành khẩn "khai báo" và biết hối lỗi. Có lẽ sau cú chạm mặt này, chúng sẽ không dám đi chơi rong nữa.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc