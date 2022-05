Công an Bình Dương bắt hàng loạt giám đốc công ty bất động sản 'vẽ' dự án

Công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam với lãnh đạo Công ty địa ốc Tường Hy Quân - Ảnh: B.S..

Ngày 24-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo công ty bất động sản về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhiều người "sập bẫy"

Đối với Công ty TNHH địa ốc Tường Hy Quân (trụ sở chính tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An), cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lô Thị Loan (43 tuổi, giám đốc) và chồng là Châu Minh Sơn (44 tuổi). Bước đầu, công an xác định có tới hơn 300 lô đất bị bán trái pháp luật cho hàng trăm người, với tổng số tiền liên quan vụ án là trên 160 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2018, Công ty Tường Hy Quân lập dự án trên các thửa đất có tổng diện tích hơn 6,4 ha tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và đặt tên là "khu dân cư Chánh Phú Hòa". Đáng chú ý, vào thời điểm trên, bà Loan và ông Sơn mới chỉ đặt cọc để nhận chuyển nhượng từ chủ đất, Công ty Tường Hy Quân khi đó chưa lập thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư.

Khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Công ty Tường Hy Quân đã ký "hợp đồng môi giới độc quyền" để giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt môi giới bán 300 nền đất, giá trị hợp đồng là 129 tỉ đồng. Trên thực tế, Công ty Đất Việt đã bán "lố" tới tổng số 326 lô đất (vượt 26 lô), thu của khách hàng hơn 140 tỉ đồng và đã giao lại hơn 90 tỉ đồng cho Công ty Tường Hy Quân (tính tới hết năm 2019).

Ngoài ra, Công ty Đất Việt và Công ty Tường Hy Quân còn ký bán 41 lô đất khác (tổng diện tích gần 3.500m2) cho 19 khách hàng, thu về gần 27,5 tỉ đồng. 41 lô đất này được xác định là nằm ngoài quy hoạch 1/500 của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Cơ quan điều tra và viện kiểm sát thực hiện thủ tục bắt tạm giam đối với cổ đông Công ty Phước Điền - Ảnh: B.S.

Bán đất không phải của mình

Đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (trụ sở chính tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An), Công an tỉnh Bình Dương cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp, 38 tuổi, là cổ đông của công ty. Đồng thời, công an cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, là người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và Ngô Thành Trung (41 tuổi).

Trước đó, từ tháng 11-2021, ông Đặng Văn Chuyền (giám đốc Công ty Phước Điền) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với tư cách là cổ đông của Công ty Phước Điền, Trần Trọng Giáp đã có hành vi giúp sức cho giám đốc Đặng Văn Chuyền gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất tại dự án "khu dân cư An Hòa Residence" và dự án "khu dân cư Hòa Lợi 1", chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hạnh chỉ là người làm thuê cho Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu đất nhưng vẫn được lãnh đạo công ty này phong cho làm "phó tổng giám đốc công ty" rồi đứng tên ở mục chủ sở hữu trên "hợp đồng nguyên tắc". Bà Hạnh ký tên chuyển nhượng đất nền tại dự án "khu dân cư Hòa Lợi 2" cho 6 bị hại với số tiền hơn 3,17 tỉ đồng nhưng chỉ là người "đứng tên giùm", không trực tiếp hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên.

Tương tự, ông Ngô Thành Trung không phải cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải chủ sở hữu đất nhưng vẫn đứng tên trên "hợp đồng nguyên tắc" rồi ký chuyển nhượng đất tại dự án "khu dân cư An Hòa Residence" cho 10 bị hại, giúp sức cho Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt hơn 2,62 tỉ đồng. Ông Trung cũng không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên.

Tiếp tục tìm kiếm bị hại Công an tỉnh Bình Dương cho biết bước đầu đã nhận được tố giác của hàng trăm cá nhân và một số doanh nghiệp liên quan các vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và kêu gọi các bị hại liên hệ với công an để được phối hợp giải quyết. Phương thức của các bị can này đều khá giống nhau là tự "vẽ" ra các dự án bất động sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai xây dựng... nhưng đã rầm rộ ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng. Sau nhiều năm đóng tiền, người dân không được nhận nhà, đất như đã hứa và đòi lại tiền cũng không được nên đã làm đơn tố cáo.

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ