Công an 2 tỉnh cùng điều tra bà Nguyễn Phương Hằng: Có thể nhập vụ án?

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc khởi tố vụ án với bà Nguyễn Phương Hằng nhằm làm rõ nội dung tố cáo của một số cá nhân cho rằng bà này có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay, hiện mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. "Cùng một vụ án có tính chất giống nhau nhưng hai địa phương sẽ làm độc lập. Sau này, có thể hai đơn vị sẽ thống nhất đưa về một mối xử lý", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay.