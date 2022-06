Con dâu bị mẹ chồng bắt quả tang giấu người tình dưới gầm giường

Tên của cô vợ phản bội chồng trong vụ này được tiết lộ là Mayra, ở Colombia.

Mayra có vẻ như đã bị mẹ chồng và một số thành viên khác trong gia đình chồng bắt quả tang khi cô đưa nhân tình về nhà khi chồng đi vắng. Toàn bộ cảnh tượng được ghi lại trong một video đang gây sốt trên truyền thông địa phương.

Video bắt đầu với cảnh Mayra tỏ rõ sự lo lắng khi thấy mẹ chồng gõ cửa. Mayra ra mở cửa và bực bội hỏi: "Sao mẹ tới mà không gọi trước? Tại sao mẹ đến vào giờ này?".

Nhưng người mẹ chồng, và sau đó là cả bố và chị chồng đẩy cửa vào và bắt đầu tìm kiếm trong căn nhà. "Cô giấu anh ta ở chỗ nào", người mẹ chồng vừa hỏi vừa bước sang phòng khác săm soi.

Và khi đặt chân vào phòng ngủ, người phụ nữ này nhanh chóng phát hiện gã đàn ông với gương mặt hoảng hốt đang trốn dưới gầm giường. "Ra ngoài, kéo hắn ta ra khỏi đó", người phụ nữ trung niên quát lớn.

Gã nhân tình trốn dưới gầm giường.

Tiếp đến, bà mẹ chồng liên tục đánh đập gã nhân tình của con dâu rồi đẩy cặp "gian phu dâm phụ" ra khỏi nhà. Với giọng nói cực kỳ tức giận, bà khẳng định cuộc hôn nhân của Mayra và con trai bà đã hoàn toàn chấm hết.

"Con trai tôi nó không xứng bị đối xử như thế. Giờ thì hãy đi với thằng đó đi. Hãy biến khỏi ngôi nhà này, Mayra".

Phụ nữ ngoại tình sẽ lộ 5 chi tiết sau

Không còn muốn gần chồng

Giữa vợ chồng, đam mê là lẽ đương nhiên không cần bàn cãi. Đời sống tình dục cũng giống như một kiểu "quyền và nghĩa vụ" đặc biệt giữa vợ và chồng - quyền và nghĩa vụ yêu, quyền và nghĩa vụ làm cho nhau hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi một người phụ nữ ngoại tình, cô ấy sẽ không yêu cầu điều đó ở chồng mình nữa, thậm chí đến một lúc nào đó, còn từ chối thực hiện việc "làm vợ" với nhiều lý do khác nhau. Nguyên nhân là vì cô ấy đã giấu kín một người đàn ông khác trong lòng.

Trở nên bí ẩn

Mật khẩu điện thoại của cô ấy đã bị thay đổi, các cuộc điện thoại đều lén lút. Mọi cuộc hội thoại trong phần mềm chat của cô ấy đều bị xóa sau khi đọc, bạn bắt đầu thấy vợ mình trở nên bí ẩn. Thực tế, cô ấy đang có điều giấu bạn.

Ảnh minh hoạ

Thay đổi cách ăn mặc một cách khó hiểu

Bạn đã quá quen với một kiểu hình ảnh của vợ, nhưng rồi cô ấy đột ngột đổi gu, không còn mặc những chiếc váy dài đến chân kết hợp cùng áo rộng thoải mái nữa, thay vào đó là những chiếc váy ôm sát, cách trang điểm cầu kỳ hơn, đầu tóc chỉn chu hơn. Cô ấy toát lên là một người hấp dẫn ngay từ diện mạo bên ngoài.

Khi một người vốn xuề xòa đột nhiên thích ăn mặc và rất chú ý đến thời trang, trên thực tế, điều này thường chỉ ra sự thay đổi trong nội tâm của họ. Thử nghĩ xem bao nhiêu năm chung sống bên bạn cô ấy không hề bận tâm đến hình thức bề ngoài mà bỗng dưng trở nên rất cầu kỳ, sự chăm chút ngoại hình đó có phải dành cho bạn không?

Bỗng nhiên cư xử bất thường

Cô ấy đột nhiên đối xử tốt với bạn dù ngày thường không bao giờ cô ấy cư xử như thế. Khi một người trong lòng cảm thấy mình có lỗi, họ sẽ tìm cách bù đắp cho người kia sau đó, thường thì đây là phản ứng của chút lương tâm còn sót lại nhưng nó không đủ để họ dừng hành động tội lỗi của mình.

Có sự xuất hiện của người khác giới không rõ ràng

Khi một người phụ nữ yêu bạn, cô ấy chỉ nhìn thấy bạn trong mắt mình chứ không quan tâm đến đàn ông khác. Nhưng phụ nữ khi lừa dối, ít nhiều sẽ xuất hiện quanh họ những người khác giới, và bạn có thể lờ mờ không rõ được về những mối quan hệ này bởi cô ấy không muốn giới thiệu với bạn.

Tác giả: Bách Hợp (t/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn