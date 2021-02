Con bạc dùng dao, hơi cay chống trả công an khi bị vây bắt

Ngày 12/2, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc của hàng chục đối tượng tại một trường gà vừa bị triệt phá.

Qua công tác trinh sát và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 12giờ30, ngày 11/2 (ngày 30 Tết), hàng chục trinh sát đã tiến hành đột nhập, bao vây, triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu rẫy điều tại ấp 5, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ,

Tại trường gà, có rất đông con bạc đang tiến hành “sát phạt” lẫn nhau. Phát hiện công an bao vây, lợi dụng địa bàn hiểm trở, cây cối rậm rạp các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Một số đối tượng đã sử dụng dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt để chạy trốn.

Cơm phục vụ cho các đối tượng đánh bạc tại trường gà

Lực lượng công an đã bắt giữ tại chỗ 19 đối tượng, thu giữ khoảng 100 xe máy các loại, hàng chục con gà đá và các dụng cụ để phục vụ cho việc đá gà

Theo Công an huyện Cẩm Mỹ, trường gà trên được hình thành và hoạt động tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc trong thời gian gần Tết và được tổ chức với quy mô lớn, tính chất hoạt động tinh vi, hoạt động tai địa bàn xa, hẻo lánh nhằm che giấu sự đấu tranh triệt phá của lực lượng công an, các đối tượng manh động, sẵn sàng trốn chạy khi bị lực lượng công an vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức công tác trinh sát, đeo bám địa bàn, nắm bắt rõ quy trình hoạt động của tụ điểm này, tổ chức đấu tranh, triệt phá có hiệu quả.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đang tiến hành củng cố hồ sơ để phục vụ xử lý vụ việc và các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: MẠNH THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong