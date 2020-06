Có xử lý hình sự được người mẹ bỏ con trai mới sinh dưới hố gas ở Hà Nội?

Cháu bé đang được cá y bác sĩ chăm sóc.

Ngày 10/6, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra, làm rõ người phụ nữ bỏ rơi con tại hố gas bỏ hoang trên địa bàn. Cháu bé được phát hiện trong tình trạng kiệt sức sau hai ngày không được ăn uống và phải chịu cái nắng 40 độ C.

Trước đó, vào khoảng 15h40 phút ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến chiều 9/6, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T. T (SN 1989; trú tại Hà Nam; chính là mẹ cháu bé).

Chân dung người mẹ bỏ con.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6, đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h ngày 6/6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ.

T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P.T. T. theo đúng quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé. Đến nay sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - nhận định vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau:

Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm bố mẹ bỏ rơi, bỏ mặc con của mình, kể cả khi vừa sinh ra. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Hành vi của người phụ nữ vứt bỏ rơi con vừa sinh ra tại hố gas bỏ hoang trên địa bàn thị xã Sơn Tây không những là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xét hành vi của người phụ nữ trong vụ việc này là nguy hiểm cho xã hội khi đã vứt bỏ con mới sinh, tuy không có hành vi tác động nào để giết chết con nhưng đã có ý thức bỏ mặc cho hậu quả nguy hại đến tính mạng con. Lỗi của người phụ nữ trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp. Do đó, hậu quả xảy ra đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng đến đó. Nếu cháu bé bị tử vong thì người phụ nữ sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vứt con mới đẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, cháu bé đã được một số người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nên cháu bé đã may mắn được cứu sống, sức khỏe đã tiến triển tốt.

Tội vứt con mới đẻ là tội phạm có cấu thành vật chất, nghĩa là hậu quả chết người là bắt buộc và điều luật cũng đã loại trừ trường hợp phạm tội chưa đạt. Quy định này nó cũng phù hợp với lý luận lỗi cố ý gián tiếp không có giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Như vậy, hành vi của người phụ nữ tuy là nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa thỏa mãn dấu hiệu tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự về tội vứt con đẻ nên không cấu thành tội phạm. Hành vi vi phạm pháp luật này của người phụ nữ sẽ được xử lý bằng biện pháp hành chính theo theo Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi “Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh".

Tác giả: Hoàng Giang

