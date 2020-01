Cơ quan chức năng khó xử lý việc người dân ở Nghệ An lấn chiếm hành lang ATGT

Your browser does not support the video tag.

Cưỡng chế vẫn không có hiệu quả

Năm 1997, UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tự ý phân lô trên đất hành lang giao thông Tỉnh lộ 537B, ở khu vực chợ Mơ để cho 31 hộ thuê làm 32 ki-ốt buôn bán. Thời hạn thuê là 20 năm, bắt đầu từ ngày 10/9/1997.

Đến năm 2017, khi hết hợp đồng thuê đất, UBND xã Quỳnh Lương thông báo thu hồi đất, vận động người dân tự giác tháo dỡ ki-ốt quán, trả lại hành lang ATGT Tỉnh lộ 537B. Ngay sau khi nhận được đề nghị, hàng chục hộ đã chấp hành nghiêm túc việc tháo dỡ. Tuy nhiên, nhiều gia đình khác vẫn phớt lờ, tiếp tục buôn bán như không biết về thông báo trên.

Những ki-ốt vi phạm hành lang giao thông và bịt nhà của các hộ phía sau.

Đến tháng 4/2017, UBND xã Quỳnh Lương tiếp tục ra thông báo yêu cầu các hộ có ki-ốt kinh doanh còn lại phải tự giác tháo dỡ trả lại hành lang giao thông. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu nếu không tổ chức tháo dỡ thì sau tháng 11/2017 sẽ cưỡng chế. Thế nhưng sau đó, vẫn còn 7 hộ cố tình chống đối.

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ (không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do hết thời hạn xử phạt). Tuy nhiên, các hộ dân này không thực hiện. Vì vậy, ngày 12/11/2018, UBND xã Quỳnh Lương ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân.

Trong các ngày 26 và 27/8/2019, UBND xã Quỳnh Lương phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu, Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An tiến hành cưỡng chế các ki-ốt lấn chiếm hành lang ATGT Tỉnh lộ 537B, đoạn qua chợ Mơ. Tuy nhiên, khi đoàn công tác tới hiện trường để làm nhiệm vụ thì bị các chủ ki-ốt chống đối, cản trở không cho tháo dỡ.

Các hộ này gọi anh em, họ hàng, người thân với số lượng hàng trăm người ra không cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, một số đối tượng còn nằm ngay dưới bánh xe máy múc, giả vờ ngất xỉu. Do tính chất càng lúc càng phức tạp, gây mất an ninh, trật tự nên đoàn cưỡng chế đã phải tạm dừng công việc để xây dựng phương án cưỡng chế giải tỏa hiệu quả hơn.

Do một số đối tượng chống đối nên không thể thực hiện việc cưỡng chế.

Có mặt tại Tỉnh lộ 537B vào đầu tháng 1/2020, tức là sau 3 năm thực hiện việc xử lý, không khó để có thể nhìn thấy một số ki-ốt đang chìa ra đường vừa gây cản trở giao thông vừa làm mất mỹ quan của khu vực. Đáng nói những ki-ốt này lại án ngữ, bịt hoàn toàn hoặc một phần lối đi của các hộ sinh sống phía sau.

Chỉ vào ngôi nhà của mình đang bị bịt kín, anh Hồ Tự Long (SN 1980), trú xóm 2, xã Quỳnh Lương, khốn khổ cho biết: “Năm 2015, tôi mua một miếng đất diện tích 128m2, được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong sơ đồ thể hiện rõ, thửa đất bám hành lang giao thông tỉnh lộ 537B. Tuy nhiên, trên thực tế thửa đất bị 1 ki-ốt kinh doanh nằm trên hành lang chắn ngang khiến cho gia đình không có lối đi vào, phải đi nhờ đất của nhà bên cạnh, ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán và sinh sống của gia đình”.

Khó xử lý dứt điểm

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương giải thích, nguyên nhân xuất phát từ việc lãnh đạo xã đời trước đã cho các hộ dân thuê đất hành lang an toàn giao thông để mở cửa hàng trái quy định. Sau khi thanh tra, mặc dù đã hủy bỏ hợp đồng thuê đất nhưng hàng chục năm qua, chính quyền vẫn không đòi lại được đất.

Theo đó, vào năm 2004, UBND huyện Quỳnh Lưu sau đó thành lập đoàn Thanh tra xác minh và đưa ra kết luận việc hợp đồng thuê đất vào năm 1997 là trái quy định, vì đất thuê nằm trong hành lang ATGT. UBND huyện đã giao xã Quỳnh Lương “hủy bỏ và thu hồi 32 hợp đồng cho thuê đất đối với 31 hộ”.

Vì vậy, UBND xã Quỳnh Lương đã ban hành Quyết định số 46/2004/QĐ-UBND ngày 10/8/2004 về việc hủy bỏ, thu hồi hợp đồng cho thuê đất tháng 9/1997 đối với 31 hộ dân, với 32 ki-ốt. Như vậy, hợp đồng thuê đất làm quán kinh doanh tháng 9/1997 giữa xã Quỳnh Lương và các hộ hết hiệu lực từ ngày 10/8/2004.

Tuy nhiên, viện lý do “tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh, tăng thu nhập nâng cao đời sống”, UBND xã Quỳnh Lương vẫn tiếp tục để cho các hộ gia đình thuê đất như hợp đồng đã cam kết. Chính vì việc giải quyết không triệt để, nên vào năm 2017, khi kết thúc 20 năm, nhiều hộ dân vẫn không chịu trả lại đất.

Sau gần 3 năm vẫn không thể xử lý các hộ kinh doanh vi phạm hành lang giao thông.

Nói về biện pháp giải quyết, ông Tuệ cho hay: “Sau khi cưỡng chế không thành vào tháng 8/2019, xã đã đề xuất với huyện là tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ tự nguyện thi hành cưỡng chế; giao trách nhiệm cho cán bộ, công chức có người nhà, người thân tự nguyện thi hành thực hiện cưỡng chế tự tháo dỡ ki-ốt”.

Tuy nhiên, việc vận động kéo dài nhiều tháng vẫn không có kết quả, chỉ 1 hộ đồng ý, 6 ki-ốt còn lại không hề tự nguyện tháo dỡ khiến cho dư luận trong quần chúng nhân dân hết sức bức xúc. Về vấn đề này, ông Tuệ khẳng định, nếu các hộ vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành thì sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế, trả lại mặt bằng cho tỉnh lộ 537B.

“Tuy nhiên, việc này vượt quá thẩm quyền của xã nên chúng tôi đang đề xuất với huyện với hi vọng tìm được biện pháp giải quyết dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng đến các hộ dân ở phía sau”, ông Tuệ nói.

Liên quan đến sự việc, ông Mai Văn Lam, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định, phía đơn vị đang ráo riết thực hiện với tinh thần làm quyết liệt, đảm bảo đúng pháp luật, sớm trả lại hành lang ATGT cho tuyến đường. Thế nhưng, khi được hỏi về thời hạn giải quyết dứt điểm thì vị chánh văn phòng cho hay chưa thể trả lời được.

Trưởng ban ATGT huyện Quỳnh Lưu tránh né khi trao đổi về việc xử lý? Để tìm hiểu thêm về sự chậm trễ trong xử lý vụ lấn chiếm hành lang giao thông tại Tỉnh lộ 537B, chiều 9/1, phóng viên đã liên hệ với ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT huyện Quỳnh Lưu. Khi biết được nội dung trên thì ông Bộ lập tức thay đổi thái độ và cho biết hiện đang đi “tặng quà cho người nghèo”. Tuy nhiên, lịch công tác trên bảng điện tử ở UBND huyện ghi rõ vào chiều hôm đó vị Chủ tịch UBND huyện đang làm việc bình thường ở trụ sở.

