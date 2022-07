Cô giáo mầm non bị phụ huynh đòi nhà trường sa thải vì lý do bất ngờ

Đặc thù của nghề giảng dạy vốn luôn thu thút ánh nhìn, sự chú ý của nhiều học sinh. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng gây ra tranh cãi. Trong đó, thường có các chủ đề như cô giáo ăn mặc thiếu lịch sự, trang điểm quá đà,...

Nhưng mới đây, một trường hợp về nữ giáo viên mầm non, không hề vi phạm những điều kể trên nhưng vẫn bị phụ huynh phản ánh, đòi nhà trường sa thải ngay lập tức. Nghe xong lý do, ai nấy đều ngã ngửa bất ngờ.

Cô giáo còn tận tình, nhiệt huyết với công việc. (Ảnh: Sohu)

Cụ thể, theo trang Sohu, chỉ vì quá xinh đẹp, thân hình cao ráo, thu hút nên cô giáo mầm non đã khiến các bậc phụ huynh "lo lắng", bất an. Theo hình ảnh được đăng tải, nữ giáo viên mầm non này có khuôn mặ rất xinh đẹp, thậm chí một số người còn nhận xét có nét giống như nữ minh tinh nổi tiếng Angela Baby. Không chỉ gương mặt, thân hình, vóc dáng của cô giáo cũng cao ráo và rất cân đối.

Yêu thương học sinh hết lòng như con. (Ảnh: Sohu)

Một số mẹ của học sinh phàn nàn rằng, dù chưa đến giờ tan làm nhưng các ông chồng của họ đã tranh đi đón con. Chính vì thế, họ trở nên bất an và yêu cầu nhà trường đuổi việc cô giáo.

Cô giáo ăn mặc khá giản dị, kín đáo trước mặt học sinh. (Ảnh: Sohu)

Trước yêu cầu vô lý trên, nhà trường giải thích rằng cô giáo mầm non ấy không chỉ xinh đẹp mà năng lực giảng dạy cũng rất xuất sắc, nhiệt huyết, chu đáo, được các em học sinh vô cùng quý mến. Hơn nữa, cô giáo này luôn chú ý cẩn thận trong cách ăn mặc, giản dị, không hề gây sự chú ý. Nhà trường cho biết không có lý do gì lại sa thải một giáo viên ưu tú như vậy.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng tình với quan điểm của nhà trường, đồng thời lên án, chỉ trích những người đòi sa thải cô giáo. Bởi chỉ có đố kị, ghen tức, xấu tính mới nghĩ ra được lý do đòi sa thải "kỳ dị" như vậy.

