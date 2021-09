Cô gái trẻ tung tin "phường ăn chặn vắc xin Covid-19"

Ngày 10/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Ba Đình phát hiện tài khoản Facebook "Teddy A.N." đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cụ thể, tài khoản trên đăng thông tin: "Cái phường này ăn chặn vắc xin, giờ bị khui ra mới ồ ạt cho dân đi tiêm. Các line phường khác không có bóng người, mà phường này vẫn cứ dài cả cây số, nắng nóng xếp hàng mãi không được tiêm, đứng chửi nhau ầm ĩ cả lên mới giải quyết cho tiêm nốt…".

Bài viết trên kèm theo 3 bức ảnh chụp tại điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình.

Quá trình xác minh, ngày 7/9, Đội An ninh - Công an quận Ba Đình phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc mời chủ tài khoản là N.T.A. (SN 1995, trú tại Ba Đình) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, chị T.A. đã thừa nhận việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 như trên là hoàn toàn sai sự thật.

Theo cơ quan công an, sự việc này đã gây hoang mang dư luận, khiến nhiều người dân rất lo lắng.

Chị T.A. sau đó đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.A. về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Theo điểm a, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, chị T.A. sẽ bị xử phạt ở mức từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí