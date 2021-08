Cô gái trẻ tung tin bịa đặt "công ty có F0 nhưng giấu mấy hôm"

Công an phường Vinh Tân (TP.Vinh) chiều 30/8 xác nhận, đơn vị này vừa triệu tập một công dân để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 29/8, qua rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên trang Facebook cá nhân của chị Lữ Thị H. (SN 1995, trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) đăng tải thông tin: "Công ty emtech đã có F0. Công ty giấu mấy hôm".

Nhiều trường hợp tung tin bịa đặt gây hoang mang dư luận bị triệu tập xử lý

Cơ quan công an vào cuộc xác minh, khẳng định thông tin mà cô gái trẻ đăng tải lên trang mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Ngành chức năng thông tin, công ty Em-Tech Việt Nam đóng trên địa bàn phường Vinh Tân (TP.Vinh) có hơn 2.000 công nhân, thời điểm hiện tại vẫn hoạt động sản xuất bình thường, chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Chính quyền sở tại đang hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt đối với công dân này.

Trước đó, cũng tại TP.Vinh ngày 20/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an Nghệ An phối hợp với Sở TT&TT Nghệ An triệu tập, xử phạt 8 cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt "TP.Vinh áp dụng Chỉ thị 16+" gây hoang mang dư luận.

Theo đó, ngày 19/8, Công an Nghệ An cùng Sở TT&TT phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số tài khoản cá nhân đăng tải thông tin về việc TP.Vinh sẽ nâng mức áp dụng Chỉ thị 16 lên 16+.

Người dân TP.Vinh từng đổ xô xuống đường mua đồ tích trữ khi những "tin vịt" này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Ngay sau khi những thông tin thất thiệt này được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, không khí mua sắm tại TP. Vinh lập tức "nóng" lên. Rất nhiều người dân thành phố tỏ ra hoang mang, người người, nhà nhà đổ xô ra đường đi mua đồ tích trữ. Các siêu thị, cửa hàng quá tải đơn đặt hàng, đội ngũ shipper "được mùa" chạy hết công suất vẫn không kịp giao cho khách. Nhiều cửa hàng thiết yếu, chợ dân sinh chật kín người chen nhau mua sắm trước "giờ G".

Cơ quan chức năng tức tốc vào cuộc điều tra, khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trong ngày 20/8, ngành chức năng đã triệu tập làm việc, ra quyết định xử phạt đối với 8 công dân đăng tải những "tin vịt" này. Trong đó này, cơ quan công an xác định ông N.T.L (trú Phường Lê Mao, TP.Vinh) chính là "tác giả", là người khởi nguồn tạo ra nội dung những thông tin sai sự thật.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn