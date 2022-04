Cô gái rơi từ tầng cao khu cách ly xuống đất tử vong, đoạn chat với anh trai hé lộ nguyên nhân

Dịch bệnh khiến cho cuộc sống của con chúng ta thay đổi một cách toàn diện. Không chỉ mang bệnh mang tật, sự "ghê gớm" của covid-19 còn khiến sức khỏe tâm thần của nhiều người bị tàn phá nặng nề, cũng từ đó dẫn đến nhiều bi kịch đau lòng.

Mới đây, trang Sohu vừa đăng tải câu chuyện về cái chết trong khu cách ly của một người phụ nữ ở Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngày 23/4, Văn phòng Công an Thành phố Tây Ninh thuộc Sở Công an thành phố Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc đã hoàn tất việc điều tra về cái chết của cô Ngụy.X.X, sinh năm 1994, quê ở huyện Gaolan, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Cô đến Tây Ninh sống và làm việc.

Theo thông tin điều tra, ngày 12/3/2022, Tây Ninh trở thành khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao. Sau đó cô Ngụy được đưa đến khách sạn ECHARM quận Chengbei, thành phố Tây Ninh để cách ly.

Khoảng 19h ngày 17/3, nhân viên khách sạn phát hiện cô Ngụy rơi từ tòa nhà xuống đất. Nhân viên khách sạn nhanh chóng gọi cứu hộ và đưa cô Ngụy đến Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Tuy nhiên, sau gần 7 giờ nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, đến 2h sáng ngày 18/3, cô Ngụy đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi nhận được tin báo của cảnh sát về việc một phụ nữ rơi từ tòa nhà ở khách sạn ECHARM, thành phố Tây Ninh, chi cục đã lập cử lực lượng chức năng, cảnh sát đến hiện trường để điều tra, xử lý.

Qua quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường và khám nghiệm thi thể nạn nhân, có thể thấy khi rơi xuống từ cửa sổ phòng, trên người cô Ngụy đang nắm chiếc rèm cửa sổ. Dường như cô Nguy muốn dùng chiếc gièm này để thoát ra khỏi phòng cách ly bằng cửa sổ.

Trong báo cáo của cảnh sát cũng cho hay, ngày 25 tháng 3 năm 2022, sau khi người nhà yêu cầu điều tra về nguyên nhân cái chết của cô Ngụy, cảnh sát đã môt lần nữa mở cuộc điều tra. Sau nhiều ngày điều tra kỹ càng các phương tiện camera giám sát, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu bất thường hay khả nghi về các dữ liệu, thiết bị an ninh giám sát.

Ngoài ra, trước khi xảy ra sự việc thương tâm, cô Ngụy còn khóa trái cửa không cho nhân viên y tế vào phòng.

Từ đó, công an kết luận nguyên do dẫn đến cái chết cô Ngụy là vì đã vô tình rơi xuống rồi tử vong khi cố gắng trèo từ cửa sổ tầng 3 để ta ngoài. Giả thiết chết do tự tử bị bác bỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng thông báo cho người thân của cô Ngụy về sự cố đáng buồn này.

Câu chuyện cô gái trẻ đột ngột tử vong như vậy khiến rất nhiều người tò mò về nguyên nhân vì sao cô lại quyết đình rời khỏi phòng cách ly.

"Đào sâu" điều tra kỹ càng hơn, cảnh sát cuối cũng cũng tìm ra được manh mối thông qua đoạn chat trước đó của cô Nguỵ với anh trai. Có thể thấy, người phụ nữ đã kể với anh trai của cô rằng đã tìm thấy một chiếc cửa sổ và cô muốn trốn thoát khỏi phòng cách ly ngột ngạt, gò bó này.

Cảnh sát cho rằng tinh thần và tâm trí của cô Nguy đều không tỉnh táo. Cô gái sẵn sàng mạo hiểm trèo qua cửa sổ tòa nhà để tìm các trốn thoát.

Sau cái chết của cô cô Ngụy đã gióng lên hồi chuông cảnh tình về việc kiểm tra sức khỏe tâm lý của người mắc Covid-19. Cố gắng hiểu cho những suy nghĩ tiêu cực, khó khăn của họ để phần nào ngăn chặn những thảm kịch diễn ra.

