Cô gái bị dính chặt vào bạn tình khi quan hệ vì lý do tế nhị, suýt phải tới viện

Dù điều này rất hiếm xảy ra nhưng thực tế từng ghi nhận không ít trường hợp các cặp đôi bị "dính chặt" vào nhau khi quan hệ vì một lý do nào đó.

Crystal Ship Kelly, ở Midlands (Anh) là một tiktoker và mới đây cô đã không ngại chia sẻ tình huống tế nhị mình trải qua. Theo lời kể của Crystal, cô từng quan hệ với một người đàn ông xỏ khuyên ở "cậu nhỏ" và khi cả hai đang làm "chuyện ấy" thì một tình huống bất ngờ xảy ra.

Crystal Ship Kelly kể về tình huống cô và bạn tình từng "dính chặt" vào nhau khi quan hệ.

Crystal viết: "Anh ấy đã xỏ một chiếc khuyên gọi là Prince Albert lên "cậu nhỏ" và nó dường như đã mắc vào chỗ nào đó trong vùng kín của tôi. Anh ấy đã hét lên đau đớn".

Không ít nam giới tin rằng xỏ khuyên "cậu nhỏ" có thể làm tăng độ nhạy cảm cho mình và tăng cực khoái cho phụ nữ. Nhưng trong tình huống của Crystal, nó chỉ gây ra sự đau đớn.

Crystal chia sẻ sự cố mắc kẹt này không khiến cô đau đớn nhưng người đàn ông kia thì rất khổ sở. Crystal đã cố gắng tìm cách để khiến cả hai rời ra nhưng không thể. Lúc này hai người bắt đầu hoang mang và nhận ra họ đang bị dính chặt vào nhau.

Crystal cho biết cả hai sau đó đã tách được ra nhưng cô không nói rõ cách thức.

Crystal lo sợ cả hai có thể sẽ phải tới viện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhưng cuối cùng họ đã tìm được cách để tách khỏi nhau. Crystal không giải thích rõ đã làm thế nào nhưng cô cho biết cả hai đều may mắn không bị thương sau khi tách ra.

Không ít người cảm thấy hài hước và khá hoang mang trước câu chuyện của Crystal. Một số người chia sẻ họ cũng xỏ khuyên nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy.

Tại sao lại dính chặt vào nhau khi quan hệ?

Có rất ít các báo cáo y tế rõ ràng về tình trạng dính chặt vào nhau khi quan hệ hay còn gọi là "cậu nhỏ" bị mắc kẹt. Nguyên nhân có thể xuất phát từ thực tế rằng tình trạng này không quá nghiêm trọng nên hầu hết không cần nhờ tới bác sĩ can thiệp, do đó không được ghi lại trong tài liệu y khoa.

Mặc dù ít nhưng trong lịch sử cũng từng ghi nhận trường hợp nhạy cảm này. Năm 1980, một bác sĩ đã viết thư cho tạp chí y khoa hàng đầu BMJ để xác nhận tình trạng mắc kẹt "cậu nhỏ". Ông kể về một cặp vợ chồng trẻ rơi vào tình cảnh này và phải đến bệnh viện bằng xe cứu thương vào năm 1947.

Mắc kẹt "cậu nhỏ" khi quan hệ có thể do chứng co thắt âm đạo ở phụ nữ nhưng tình trạng này hiếm khi xảy ra. (Ảnh minh họa)

Vậy làm thế nào "cậu nhỏ" lại bị mắc kẹt khi quan hệ? Khi quan hệ, “cậu nhỏ” bị kích thích, máu sẽ dồn lên khiến nó cứng hơn. Đối với nữ giới, âm đạo cũng sẽ giãn cơ và sẵn sàng cho việc quan hệ.

Các thành âm đạo được tạo thành từ các mô cơ có thể mở rộng và co lại vào các thời điểm khác nhau trong quá trình "yêu". Những cơn co thắt này có thể rất mạnh. Trong một số trường hợp hiếm gặp, âm đạo có thể co bóp với lực đủ mạnh để giữ chặt "cậu nhỏ". Điều này có thể khiến các cặp đôi bị dính chặt vào nhau.

Tuy nhiên chỉ cần các cơn co thắt kết thúc, thành âm đạo giãn hoặc khi "cậu nhỏ" mềm dần thì cả hai có thể tách ra. Vì vậy ít khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng tới mức phải nhập viện.

Một nguyên nhân khác của tình trạng mắc kẹt “cậu nhỏ” có thể là do chứng co thắt âm đạo của phụ nữ. Người phụ nữ bị chứng bệnh này sẽ không thể làm "chuyện ấy" được hoặc rất đau khi cố gắng thực hiện. Căn bệnh này ảnh hưởng tới 0,5-1% phụ nữ trên thế giới. Người mắc bệnh sẽ không thể kiểm soát được việc co thắt ở vùng nhạy cảm, gây cản trở cho "chuyện ấy" cũng như việc sử dụng băng vệ sinh tampon. Cơn đau chỉ xảy ra khi có sự thâm nhập.

Vì vậy, đôi khi một cơn co thắt cực độ như vậy có thể xảy ra trong quá trình quan hệ. Trong trường hợp này, "cậu nhỏ" có thể bị kẹt trong giây lát.

Do thiếu bằng chứng nên không thể nói chắc chắn mức độ thường xuyên xảy ra tình trạng mắc kẹt "cậu nhỏ". Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, nó thường chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút. Giữ bình tĩnh, bộ phận sinh dục sẽ dần thả lỏng và vấn đề này sẽ được giải quyết.

