Cô gái bị đâm chết trong khách sạn ở TP.HCM

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ để bàn giao Nguyễn Thanh Duy (30 tuổi, quê Vĩnh Long) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Duy là nghi phạm sát hại chị N. (24 tuổi, quê Đồng Tháp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 6/7, Duy và chị N. vào thuê khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Do mâu thuẫn tình cảm, Duy dùng dao đâm cô gái chết tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đến Công an phường An Lạc đầu thú.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn