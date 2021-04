Cô gái 9X cầm đầu đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Đối tượng Giàng Mỉ cầm đầu đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Theo đó, ngày 13/4/2021, Đội an ninh Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Cục CSGT đường bộ phát hiện đối tượng Bùi Thị Ngọc, (SN 1995, trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai.

Ngọc khai nhận được 1 nhóm đối tượng đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm, với giá 12 triệu đồng một lượt dẫn đường. Khi sang bên kia biên giới được 7 ngày thì Ngọc lại thuê các đối tượng dẫn nhập cảnh trái phép trở lại TP Lào Cai, rồi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua mở rộng điều tra, ngày 20/4, Công an thành phố Lào Cai và phối hợp với Công an xã Bản Lầu triệu tập các đối tượng có liên quan gồm Giàng Mỉ, (SN 1990); Hoàng Sang (SN 2001); Thào Thành (SN 2003) và Giàng Nhà, (SN 2003), cùng trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, để phối hợp điều tra làm rõ.

Các đối tượng được Giàng Mỉ thuê đưa người qua biên giới.

Đến ngày 22/4, Cơ quan Công an tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây là Hoàng Sang và Lý Chừ, đều sinh năm 1988 và cùng trú tại thôn Na Lốc, huyện Mường Khương.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận đã làm thuê cho Mỉ từ tháng 4/2020 đến nay.

Nhóm của Sang, Nhà, và Thành đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa thành công, Mỉ trả cho nhóm đối tượng trên 600.000 đến 1.000.000 đồng tiền công.

Các đối tượng còn khai nhận, đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam thì các chúng sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu huyện Mường Khương, sau đó giao cho Vũ Văn Huân, (SN 1994, trú tại xã Cốc San, TP.Lào Cai), là lái xe taxi hãng xe Hiếu Hồng tiếp tục vận chuyển.

Mỗi lần Huân chở người từ thành phố Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại Mỉ sẽ trả tiền công cho Huân 500.000 đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông