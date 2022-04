CNN: Tổng thống Ukraine quyết định NÓNG "trảm" hai tướng hàng đầu vì phản bội

Hãng tin CNN đưa tin, trong bài phát biểu vào đêm 31/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã loại bỏ hai tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine và gọi họ là "những kẻ phản anh hùng".

"Hôm nay, một quyết định khác đã được đưa ra liên quan đến những kẻ phản anh hùng. Giờ đây, tôi không có thời gian để đối phó với tất cả những kẻ phản bội. Nhưng dần dần những kẻ đó sẽ bị trừng phạt", ông nói.

Được biệt, hai nhân vật được Tổng thống Ukraine nhắc đến ở đây là lãnh đạo bộ phận an ninh nội địa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine Naumov Andriy Olehovych và lãnh đạo cơ quan an ninh vùng Kherson Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych. Hai ông này đã bị tước quân hàm.

Tác giả: An An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị