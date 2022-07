Clip: Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h35 tối nay (5/7) tại chắn đường ngang Km 1656+004 khu gian Long Khánh - Dầu Giây tuyến đường sắt Thống nhất.

Nhân viên gác chắn Trịnh Văn Tài cứu người đàn ông say xỉn thoát chết trong gang tấc khi tàu đang lao tới, chuẩn bị qua đường ngang. Ảnh: cắt từ clip

Khi đó, tại đường ngang này (địa bàn phường Xuân lộc, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), anh Trịnh Văn Tài (công nhân gác chắn đường ngang cung cầu đường Dầu Giây, đội Đường sắt Biên Hòa, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn) đã đóng cần chắn, đang chuẩn bị làm tín hiệu đón đoàn tàu SE12.

Bất ngờ có một người đàn ông, có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân, chui qua cần chắn và té ngã ngay trên đường ray. Mặc dù tàu đã tới quá gần nhưng rất nhanh, anh Tài vẫn dũng cảm lao tới, kéo người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm, vừa lúc tàu SE12 lao tới. Người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc.

Anh Tài tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác đường ngang, đồng thời cùng với người dân hỗ trợ đưa người đàn ông ra khỏi khu vực đường ngang.

Tàu phải dừng lại, xác nhận an toàn mới chạy tiếp.

Clip nhân viên gác chắn đường ngang Trịnh Văn Tài cứu người:

Tác giả: Kỳ Nam

Nguồn tin: atgt.vn