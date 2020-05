[CLIP] Nam thanh niên khóc 'nức nở' khi bị Cảnh sát Cơ động phát hiện tàng trữ ma túy

Rạng sáng 5-5, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Tăng Bá Hòa làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.

Gần 0h, ở khu vực hồ Văn Chương, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn, nên đã chặn dừng xe để kiểm tra hành chính.

Nam thanh niên còn rất trẻ nhưng đã tàng trữ ma túy đá

Khi vừa xuống xe, nam thanh niên ngồi sau trở nên bối rối, hành động cuống quýt. Kiểm tra người đối tượng này, cảnh sát thu được một gói nilon đựng tinh thể màu trắng trong túi quần của anh ta, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận đó là ma túy đá, do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính của người này được làm rõ là Trần Huy Quang (SN 1997; trú tại Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An).

Gói ma túy đá mà đối tượng giấu trong túi quần

Lúc bị cảnh sát phát hiện gói ma túy, Quang ngồi thụp xuống đất, khóc lóc mếu máo, nức nở xin... tha (?!). Tổ CSCĐ đã phải động viên, trấn an tinh thần cho nam thanh niên.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Các đối tượng hiểu rõ rằng, việc mua bán, tàng trữ hay sử dụng ma túy là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi bị phát hiện thì đã tỏ ra sốc, khóc lóc thảm thiết để xin tha. Chúng tôi đã phải làm công tác động viên tinh thần cho họ, đồng thời, kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Văn Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.

