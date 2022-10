Clip: Du khách đang ăn nháo nhào bỏ chạy vì lý do không ngờ

Mới đây một tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra tại một quán bar kiêm nhà hàng ở phía bắc Brazil vì lý do bất ngờ.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, theo đoạn camera an ninh ghi lại, sự việc diễn ra vào khoảng 9 giờ tối thứ Bảy 1/10. Lúc này, rất đông du khách đang ngồi thưởng thức bữa ăn tại không gian ngoài trời của nhà hàng. Nhưng đột nhiên có một nhóm người chạy ầm ầm, "đổ bộ" vào quán. Nghĩ gặp cướp giật đường phố nên tất cả thực khách đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Sự việc khiến tất cả nhân viên nhà hàng cũng phải "đứng hình" vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi nhóm người trên nhanh chóng dời đi thì ai nấy mới tá hỏa sự thật đây chỉ là một nhóm tập thể dục tình cờ chạy ngang qua, chứ không phải là cướp như khách hàng nghĩ.

"Do trời tối và mọi thứ cũng diễn ra quá nhanh đã khiến một người khách hiểu nhầm và bỏ chạy. Sau đó hiệu ứng đám đông đã làm cho tất cả khách hàng dù không hiểu chuyện gì cũng vội vã chạy trước đã rồi tính", một thực khách có mặt chia sẻ với truyền thông địa phương.

Sau đó, khách hàng đã hiểu ra sự việc và quay trở lại bàn của mình với nụ cười ngượng ngùng vì "quê xệ".

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên các mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý. Chỉ sau vài giờ đăng tải đã có tới gần 10 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn