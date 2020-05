CLB SLNA đón loạt tin vui trước vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020

Trong buổi tập cách đây 2 tuần, tiền đạo Văn Đức đã rách mu bàn chân sau khi bị đối thủ ngăn cản một cú sút bóng và phải khâu 3 mũi và nghỉ thi đấu một thời gian. Sau hơn hai tuần tích cực điều trị và tập luyện, chấn thương của Phan Văn Đức đã hoàn toàn bình phục và đủ điều kiện thi đấu cho SLNA.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ sẽ không sử dụng cầu thủ này ở trận tiếp đón Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia cuối tuần này và để dành Văn Đức cho vòng 3 V.League diễn ra sau đây ít ngày.

Thay vào đó, HLV Ngô Quang Trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng cầu thủ trẻ sinh năm 1999 Trần Đình Tiến thay thế vị trí của Văn Đức, người từng chơi rất hay ở vị trí này trong trận thắng Bình Định FC cách đây ít ngày.

Trước vòng 1/8 Cúp quốc gia, lần lượt Văn Lắm, Quốc Trung, Phú Nguyên,... đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân cuối tuần này và giúp SLNA giành vé vào vòng Tứ kết giải đấu.

CLB SLNA đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột trước vòng 1/8 Cúp quốc gia

Hiện tại chỉ còn duy nhất Xuân Mạnh là chưa thể trở lại sân cỏ do chấn thương. Hậu vệ của SLNA bị tái phát chấn thương cách đây ít tuần và dự kiến sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng trước khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.

Chấn thương của Xuân Mạnh khá phức tạp, các bác sĩ cho rằng tổn thương ở cổ chân của cầu thủ này cách đây 2 năm vẫn chưa lành lặn hoàn toàn. Dù là đội hạng Nhất song không vì thế mà SLNA có thể chủ quan trước Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng này từng đánh bại Sài Gòn FC ở vòng 1/16 với một thế trận lấn lướt và đang rất tiến xa ở mùa giải năm nay.

Theo lịch, SLNA sẽ tiếp đón BR Vũng Tàu trên sân Vinh vào lúc 17h thứ 7, ngày 30/5 cuối tuần này. Cũng trong ngày này còn có các cặp đấu hấp dẫn khác như: CLB An Giang gặp Viettel lúc 15h30 trên sân vận động An Giang; Than Quảng Ninh tiếp đón DNH Nam Định trên sân vận động Cẩm Phả vào lúc 18h và SHB Đà Nẵng làm khách của TP HCM trên SVĐ Thống Nhất lúc 19h.

