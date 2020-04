Chuyện về những chiếc đèn tín hiệu giao thông

Vào những năm 30 của thế kỷ trước, đèn tín hiệu giao thông lần đầu tiên xuất hiện góp phần làm giảm bớt các vụ tai nạn, chúng thường được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, nơi đường giao nhau có nhiều xe cộ qua lại. Ở Việt Nam, việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông luôn là vấn đề nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An là thành phố lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ, có mạng lưới giao thông đường bộ dày đặc. Nơi đây, hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt hầu hết tại tất cả các giao lộ lớn, nơi có lưu lượng người tham gia giao thông nhộn nhịp. Việc lắp đèn tín hiệu nhằm hướng dẫn và ra hiệu lệnh cho người tham gia giao thông chấp hành và di chuyển được tốt hơn.

Tuy nhiên tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vội vàng, chen lấn, giành dật, tranh thủ từng giây để được đi trước vẫn đang diễn ra, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ tại các giao lộ chưa được đẩy lùi. Như vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư cầu Kênh Bắc (giao nhau giữa đường Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Tp.Vinh) ngày 21/02/2019 làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng, hư hỏng nhiều phương tiện.

Nguyên nhân của tình trạng trên có thể là do ý thức của người tham gia giao thông, do kỹ thuật an toàn phương tiện. Song, trong đó có một nguyên nhân mà chúng ta không thể không đề cập đến đó là khi qua ngã tư cầu Kênh Bắc, hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại đây được bố trí thiếu hợp lý; Vạch dừng và cột đèn để các phương tiện tham gia giao thông dừng chờ tín hiệu đèn (chờ đèn đỏ) ở ngã tư này không đồng bộ so với tâm ngã tư.

Đèn đỏ là một phát minh vĩ đại của nhân loại, người đã phát minh ra nó sau khi chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư nơi mình sinh sống. Cho đến hôm nay, đèn giao thông có mặt ở khắp mọi nơi, tuy nhiên đâu phải ai cũng nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn. Có người vượt được 1 lần, vượt được 2 lần, nhưng ai dám chắc lần thứ 3 vẫn sẽ thành công, không ai biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

“Bình thường hầu như mọi người vẫn chấp hành đúng tín hiệu đèn, nhưng cứ buổi sáng sợ muộn làm hoặc buổi chiều bận nhiều việc nên đôi khi vẫn vượt đèn đỏ, để ý xe đi ngược chiều với không có công an là được. Đời người mà ai chẳng có lúc bận”, anh Lê Xuân Hải (23 tuổi, tp.Vinh), một nhân viên văn phòng cho biết.

Đèn giao thông được phát minh vào những năm 30 của thế kỷ trước, góp phần rất lớn vào việc giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Đình Trường, là một chiến sỹ Công an, trong suốt những năm làm nghề, anh đã chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn xung quanh các ngã ba, ngã tư đường phố, chứng kiến những vụ tai nạn giao thông thương tâm khi người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. “Là chiến sỹ công an làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT thì niềm vui lớn nhất đó chính là nhìn thấy mọi người tự giác chấp hành đúng luật giao thông, tai nạn giao thông được kéo giảm”, anh chia sẻ.

Để tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của luật giao thông tại nơi đường giao nhau anh đã sáng tác ca khúc “Chuyện đèn tín hiệu giao thông” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, tình cảm và nhân văn đến với mọi người

Clip ca khúc “Chuyện đèn tín hiệu giao thông”

Bạn đường ơi ?

Đã bao lần tham gia giao thông,

Bạn không dừng đèn đỏ,

Đừng vượt đèn đỏ,

Vì màu đỏ là tín hiệu con tim,

Xin đừng vội vàng,

Mà tính mạng an nguy,

Hãy vì cuộc đời;

Vì ngày mai, vì tương lai;

Mà dừng lại,

Chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Lời bài hát gần gũi trẻ em hay người lớn đều dễ dàng hát theo, nhắc nhở mọi người phải luôn luôn có ý thức chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Không vượt đèn đỏ không những tôn trọng người tham gia giao thông, tôn trọng luật pháp mà còn là tôn trọng chính mình.

Cuộc sống có rất nhiều việc khiến cho mình phải vội vã nhưng đừng vội với chính tính mạng của bản thân mình. Vì ngày mai, vì tương lai, vì mình và vì mọi người.

Tác giả: Nhóm tác giả

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ