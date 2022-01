Chuyên gia châu Âu nhận xét bất ngờ về tuyển U23 Việt Nam

Tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á.

Hôm 5/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào tháng 2/ 2022. Không đặt nặng vấn đề thành tích, nòng cốt đội hình được triệu tập lần này sẽ là các cầu thủ lứa U21 Việt Nam.

Dù vậy, danh sách U23 (lứa U21) vẫn có những sao trẻ sáng giá như Y ÊLi Niê, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết... Nhân tố mới nổi bật đợt này là Nguyễn Quốc Việt, cầu thủ 18 tuổi của Nutifood vừa vô địch U21 Quốc gia 2021. Quốc Việt là Vua phá lưới U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 Quốc gia.

U23 Việt Nam ở bảng C cùng Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Không tham dự giải U23 Đông Nam Á, Đội Tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự những trận giao hữu quốc tế từ tháng 1 đến tháng 3 trước khi ra nước ngoài tập huấn cũng như tham dự 1 giải giao hữu chất lượng vào tháng 4 để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Về lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, HLV thể lực Cedric Roger, người đã đồng hành cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á năm cách đây một năm chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

Lứa U23 Việt Nam đã thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á vừa rồi chỉ để thủng lưới một bàn tính trong cả các trận giao hữu cũng như chính thức (hòa Tajikistan 1-1, thắng Kyrgyzstan 3-0, thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0 và thắng Myanmar 1-0). Điều này nghĩa họ là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự có cơ sở và tinh thần mạnh mẽ để chiến đấu với đối thủ.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại họ chỉ ghi được 5 bàn thắng tất cả (2 bàn ở các trận chính thức) trong khi không phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu châu Á nào.

Nhìn chung, toàn đội cần cải thiện kỹ năng làm chủ quả bóng và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn." .

Với HLV Cedric Roger, ông tin rằng U23 Việt Nam là một đội bóng có nhiều cầu thủ tài năng, trái với suy nghĩ của nhiều người lứa này kém xa với với lứa Công Phượng, Quang Hải trước đây:

"Tôi nghĩ hiện tại Việt Nam có nhiều cầu thủ triển vọng ở cả lứa U23 và xa hơn là U21. Một số cầu thủ trong đó hoàn toàn có tiềm năng trở thành cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng vấn đề ở đây là những hậu quả mà Covid-19 đã để lại trong suốt 2 năm qua.

U19 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại Vòng chung kết U19 châu Á tại Uzbekistan nhưng cuối cùng giải đấu bị hủy bỏ. Hầu hết các cầu thủ trong lứa tuổi U23 và U21 không được thi đấu thường xuyên trong nhiều tháng (giải Vô địch quốc gia không thể tiếp diễn, không có giải đấu quốc tế, nhiều lần giãn cách xã hội,...) và thế hệ cầu thủ này bị thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu thực tế và trận đấu có đẳng cấp cao."

"Rõ ràng, chúng ta không thể so sánh họ với lứa cầu thủ từng tham dự U20 World Cup trước đây và sau đó từng bước vươn đến cấp độ đội tuyển quốc gia" - chuyên gia thể lực có bằng A của UEFA đưa quan điểm không nên so sánh lứa cầu thủ hiện tại với lứa trước bởi nhiều lí do khác nhau.

HLV Cedric Roger tiếp lời: "Có một số cầu thủ có đủ tiềm năng để thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tương lai nhưng họ cần thêm một chút thời gian để đạt được điều đó. Như tôi đã từng nói với bạn, thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại bị ảnh hưởng rất lớn bởi Covid-19 tại Việt Nam. Nếu tình trạng bóng đá bình thường trở lại trong thời gian tới, tôi tin rằng sẽ có thêm một số tài năng nữa xuất hiện cho ĐTQG."

Những nhân tố nổi bật trưởng thành từ giải U19 Quốc gia cũng tiếp tục nhận được nhiều sự kỳ vọng, trong đó có Nguyễn Quốc Việt (số 14). Chân sút của Học viện Nutifood mới 18 tuổi, nhưng đã nhận danh hiệu Vua phá lưới tại các giải trẻ như U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 Quốc gia 2021.

Ngoài ra còn có Dụng Quang Nho của Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ, thường xuyên được triệu tập lên U19, U21 Việt Nam. Tại V.League 2020, anh chưa có nhiều cơ hội ra sân cho HAGL nhưng mỗi lần được thi đấu, anh đều thể hiện khá tốt.

Tại vòng chung kết U21 Quốc gia, Quang Nho chơi ấn tượng và vào đội hình tiêu biểu của giải. Điểm mạnh nhất của cầu thủ này là sự đa năng khi anh có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ trung tâm.

Cuộc đối đầu Thái Lan sắp tới tại U23 Đông Nam Á 2022 tiếp tục nối dài chuỗi trận giữa hai nền bóng đá trong vài năm qua. Các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã liên tục gặp Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020, AFF Cup, vòng loại World Cup.

Tuyển quốc gia và U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong phần lớn các trận, nhưng Thái Lan vừa có thắng lợi quan trọng tại AFF Cup khi vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết.

Danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022 gồm:

Thủ môn: Y ÊLi Niê (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng).

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (Sông Lam Nghệ An); Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (Hoàng Anh Gia Lai); Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood); Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiền đạo: Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Nguyễn Ngọc Hậu (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tác giả: Đại Bảo

Nguồn tin: Báo VTC News