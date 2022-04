Chủ tịch và Phó chủ tịch REE làm thành viên HĐQT Vinamilk nhiệm kỳ mới

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao năm 2022 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên và các lợi ích khác cho HĐQT là bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế, và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty. Thù lao HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Thành viên Hội đồng quản trị VNM ra mắt cổ đông

Đại hội cũng thông qua danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Cụ thể, ông Alain Xavier Cany do cổ đông Platinum Victory Pte. Ltd. nắm giữ 10,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, CTCP Sữa Việt Nam và đương kim Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần REE

Bà Đặng Thị Thu Hà cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, CTCP Sữa Việt Nam; Chủ tịch HĐQT, CTCP Dược Hậu Giang; Thành viên HĐQT, CTCP Thuốc ung thư Benovas; Trưởng Ban Đầu tư 3, SCIC.

Ông Đỗ Lê Hùng, ứng viên độc lập, do HĐQT giới thiệu . Ông Hùng là Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh, – REE (từ tháng 3 năm 2021 đến nay); Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - DHG Pharma (từ tháng 06 năm 2019 đến nay); Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (từ tháng 04 năm 2017 đến nay)…

Ông Lê Thành Liêm do cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử

Bà Mai Kiều Liên Tổng giám đốc, do HĐQT giới thiệu

Ông Lee Meng Tat do nhóm cổ đông F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&NBev Manufacturing Pte Ltd. nắm giữ 20,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử

Ông Michael Chye Hin Fah do nhóm cổ đông F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&NBev Manufacturing Pte Ltd nắm giữ 20,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, BeerCo Limited; Điều hành bộ phận sản phẩm bia, Thai Beverage Public Company Limited; Thành viên HĐQT và thành viên Tiểu ban Kiểm toán của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)..

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nguyên Tổng thư ký Quốc hội, ứng viên độc lập, do HĐQT giới thiệu

Ông Hoàng Ngọc Thạch do cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Trưởng ban đầu tư 5, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Bà Tiêu Yến Trinh Ứng viên độc lập, do HĐQT giới thiệu. Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet); Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ Phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ); Thành viên Ban Đại diện các Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An, Vĩnh An và Phúc An do Công ty Quản lý Quỹ DCVFM quản lý.

Trước đó, Bà Lê Thị Băng Tâm, nguyên Chủ tịch HĐQT VNM đã có đơn từ nhiệm.

Như vậy, danh sách ứng cử HĐQT Vinamilk nhiệm kỳ tới gồm 10 thành viên, trong đó 9 thành viên cũ gồm ông Alain Xavier Cany, bà Đặng Thị Thu Hà, ông Đỗ Lê Hùng, ông Lê Thành Liêm, bà Mai Kiều Liên, ông Lee Meng Tat, ông Michael Chye Hin Fah, ông Hoàng Ngọc Thạch và bà Tiêu Yến Trinh.

Thành viên mới được giới thiệu là ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm 1959, trình độ Kỹ sư Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông Phúc từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (2008 - 2010), Bí thư tỉnh ủy Thái Bình (2010 - 2011), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội giai đoạn 2016 - 2021. Hiện ông đã nghỉ hưu.

