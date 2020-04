Chủ tịch UBND xã Nghi Ân đang “bỏ lửng" sai phạm?

Có sự "ngấm ngầm" tiếp tay cho sai phạm?

Ngày 14/4 vừa qua, PL&DS đã thông tin bài viết “Vì sao công trình sai phạm vẫn “sừng sững” trước tuyên bố “đanh thép” của Chủ tịch UBND xã Nghi Ân?”, phản ánh việc gia đình ông Hoàng Viết C (xóm Kim Chi, xã Nghi Ân) khi cố tình xây dựng một ki ốt kiên cố, diện tích khoảng trên dưới 40m2, bám trục đường QL46 mà không được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Đáng nói hơn, gia đình ông C xây dựng ki ốt không phép này lên trên phần đất thuộc diện tích đất giao thông đường bộ đường QL46.

Quá trình tiếp tục xác minh sự việc này cho thấy, những vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, vi phạm về tự ý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đã không được xử lý triệt để. Bên cạnh đấy, ki ốt xây dựng trái phép của gia đình ông C vẫn được hoàn được và được gia đình ông C sử dụng từ năm 2016 đến nay.

Đáng nói, ngoài việc ra Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm vào ngày 12/4/2016 thì UBND xã Nghi Ân cũng “phó mặc” cho công trình này được hoàn thiện. Thậm chí hành vi sai phạm của gia đình ông C cũng không bị xử lý hành chính theo đúng quy định hiện hành.

Công trình xây dựng không phép, chiếm dụng đất thuộc đường QL46 nhưng không bị xã Nghi Ân xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ dứt điểm.

Trong khi đó, hành vi của gia đình ông C có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điểm đ, đ, khoản 7 tại Điều 15 xử lý vi phạm quy định về trật tự xây dựng, Nghị định Số: 139/2017/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Đã vậy, trong văn bản họp ngày 1/10/2019, UBND xã Nghi Ân dường như còn “bật đèn xanh” cho sai phạm của gia đình ông C với nội dung : “Ốt đã xây dựng, cũng mong hai gia đình thỏa thuận, nếu hai gia đình không thỏa thuận được thì xã sẽ chỉ đạo tháo dỡ” – Trích từ nội dung kết luận do Chủ tịch xã Nghi Ân chủ trì.

Trước thông tin dư luận cho rằng do có ông Trúc - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Ân là người nhà, là chỗ anh em ruột thịt với gia đình ông C nên sai phạm được bao che, bưng bít, ông Trúc “né” trả lời rằng: “Cũng khó, vì nhà này nhìn nhà khác, chúng tôi đi làm hàng loạt không thể làm được hết.”.

Ông Trúc cho rằng ngay cả đơn vị quản lý đường bộ tuyến QL46 cũng chỉ lập biên bản các trường hợp vi phạm chứ chưa từng xử phạt trường hợp nào. Lý do là đất đó nhà nước chưa thu hồi, nên ngay cả địa phương cũng không có cơ sở để xử lý.

Phải chăng đây là nguyên nhân?

Câu chuyện này dường như không đơn thuần là việc cố tình vi phạm trật tự xây dựng, chiếm dụng đất đường bộ trái phép, mà phía sau đó thực chất có dấu hiệu thể hiện sự “ép buộc” việc mua bán, chuyển nhượng đất thuộc sự quản lý của nhà nước.

Trong biên bản làm việc vào ngày 19/9/2019, ông Trí – Công chức địa chính xã Nghi Ân nêu ý kiến: “Thửa số 824 tờ bản đồ số 4 là đất vườn, với diện tích 200m2 thuộc quyền sử dụng của ông Phiên. Năm 2004 chuyển nhượng cho ông Q diện tích 185m2, 15m2 còn lại vẫn là đất vườn, nằm trong chỉ giới 26m đường QL46 không đủ điều kiện để xây dựng nhà.

Việc cấp giấy CNQSDĐ cho ô Q có sai sót của UBND huyện Nghi Lộc. Việc xây dựng ki ốt ảnh hưởng tới quyền lợi của ông Q, phần đất phía trước vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Phiên, tuy nhiên không được phép xây dựng.”.

Và cũng chính trong văn bản này, ông Hoàng Viết C khẳng định: “ Công nhận thửa đất 824 là đất vườn, bố vợ tôi ở từ năm 1988, năm 1999 không cấp đất cho vợ tôi mà cấp chung bìa với ông Phiên, lý do vợ tôi chưa lập gia đình.

Đề nghị tạo điều kiện để gia đình giữ nguyên ki ốt, khi nhà nước làm đường thì tự tháo dỡ để phần đất phía trước. Nên có sự thỏa thuận với ông Q, dưới sự chứng kiến của UBND xã, sẵn sàng chuyển nhượng phần đất này cho ông Q. Gia đình đề nghị nhiều lần nhưng ông Q không hợp tác.” – Trích từ văn bản.

Vì sao UBND xã Nghi Ân được không xử lý dứt điểm vi phạm?

Ông Phiên là bố vợ ông C, ông Phiên đã cho con trai tên là Ch ( anh em ruột với vợ ông C) mảnh đất này, sau đó ông Ch chuyển nhượng lại cho ông Q. Sau khi ông Ch qua đời thì năm 2016 gia đình ông C mới chiếm dụng hành lang đất lưu không nói trên.

Khi ông Ch còn sống thì không xảy ra tranh chấp, xây dựng, chiếm dụng trái phép như thế này. Chỉ khi ông Ch qua đời thì vào năm 2016, gia đình ông C mới tự ý chiếm dụng đất hành lang đường QL 46 với lý do đất cha ông để lại, chưa bồi thường, nhà nước chưa thu hồi. Và cũng từ đó đến nay ông C đã dựng ki ốt trái phép, khiến mảnh đất gia đình ông Q mua lại từ ông Ch bị bịt hoàn toàn mặt bám đường QL46.

“Sau khi “qua mặt” chính quyền, xây dựng nên ki ốt, ông C nhiều lần liên lạc, trao đổi với gia đình tôi việc đề xuất mua lại phần diện tích đất thuộc đất đường QL46 mà ông C đang chiếm dụng trái phép nói trên. Tuy nhiên gia đình tôi không đồng ý, vì thứ nhất, khi nguồn gốc đất tôi mua lại từ gia đình ông Phiên, vào thời điểm mua bán cơ quan nhà nước xác thực phần diện tích đất hành lang, đất đường QL46 và đã đo, vẽ chi tiết trên cả giấy chứng nhận. Nghĩa là mảnh đất tôi mua lại ông Phiên một mặt là giáp đường QL46. Giờ xây ki ốt lên rồi ép tôi bỏ thêm mấy trăm triệu theo như giá thị trường hiện tại nữa để mua lại thì sao mà chấp nhận được.

Thứ hai, rõ ràng là ông C đang cố tình ép buộc, thực hiện việc chiếm dụng đất của nhà nước, đất đường giao thông rồi tự ý cho mình quyền mua bán trái phép đất đường bộ nhằm trục lợi bất chính. Do đó, gia đình tôi đã làm đơn khiếu nại, tố cáo lên xã Nghi Ân, cũng như UBND TP Vinh yêu cầu xử lý nghiêm khắc những vi phạm pháp luật của gia đình ông C. Tuy nhiên xã cứ bao che, không chịu xử lý.” – ông Lê Viết Q người trực tiếp làm đơn tố cáo ông C bày tỏ.

Thay vì phải xử lý đúng pháp luật, bảo đảm kỷ cương, phép nước, sự bình đẳng của công dân, cá nhân, tổ chức trước luật pháp. Yêu cầu gia đình ông C chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, xử lý trách nhiệm hành chính do cố tình vi phạm và không chịu khắc phục hậu quả. Thì UBND xã Nghi Ân lại không xử lý dứt điểm sai phạm, khiến những người trong cuộc hết sức bức xúc.

PL&DS sẽ tiếp tục đi sâu làm rõ câu chuyện này cùng với nhiều bất cập khác cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trên tuyến QL46 đoạn chạy qua xã Nghi Ân.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Dân sinh