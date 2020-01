Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói về thông tin virus Corona trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngỏ lời kêu gọi báo chí xử lý thông tin theo hướng chính thức, khách quan...

Nội dung thư do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi các báo cho biết: " Trong những ngày vừa qua, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ảnh hưởng ở nhiều địa phương, tạo tâm lý bất an cho người dân và du khách; Thành phố Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó tình hình và để người dân an tâm du Xuân đón Tết trong không khí bình an".

Nhiều thông tin suy diễn, nói quá, không đúng sự thật... hiện nay trên mạng xã hội đang gây hoang mang không đáng có cho người dân

Tuy vậy trước con số 12 người nghi nhiễm virus Corona đang được cách ly tại Đà Nẵng, để xét nghiệm kiểm tra độ chính xác và chữa trị triệu chứng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết: " Hiện nay một số mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, kể cả dẫn link các bài báo có tựa chưa rõ ràng về thông tin thành phố cung cấp (trong khi đa phần cư dân mạng thường đọc Tít, ít khi quan tâm đến nội dung chi tiết) đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra…".

Và chính quyền Đà Nẵng mong "các cơ quan báo chí quan tâm, hỗ trợ xử lý thông tin theo hướng giúp người dân nắm bắt tình hình thực tế như thông tin được cung cấp chính thức, khách quan của thành phố'.

Hiện Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với chủng virus Corona. Và các trung tâm y tế đã tiếp nhận 12 trường hợp bị sốt, trong đó có 4 người Việt, được đưa vào diện cách ly để kiểm tra có nhiễm virus Corona hay không ?

Tác giả: TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Lao động