Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khẳng định là sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời sẽ có phương án điều chỉnh quy hoạch cung cấp điện nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng điện của tỉnh Nghệ An theo hướng hiệu quả nhất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến xây dựng hạ tầng lưới điện phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điện lực Miền Bắc đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty trong việc cung cấp thông tin các dự án để có phương án cung ứng điện hợp lý. Bên cạnh đó, đề nghị Nghệ An cần đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, xác định vị trí đặt trạm biến áp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Theo đánh giá, việc cung ứng điện cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đạt hơn 3,1 tỷ kWh. Hiện tại, trên địa bàn đang có 21 trạm biến áp cấp điện qua các lưới điện 220kV, 110kV cơ bản ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về việc bàn giao lưới điện nông thôn, đến nay đã có 100% xã, phường đã bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Nghệ An quản lý.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh UBND Nguyễn Đức Trung đánh giá cao Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thời gian qua đã cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh an toàn, hiệu quả. Nghệ An là thị trường nhiều tiềm năng trong sử dụng, phát triển hạ tầng lưới điện, trong đó tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư, do đó tỉnh đang được xem là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước hướng đến để hợp tác làm ăn tại đây. Vì vậy, vấn đề đảm bảo đủ năng lượng, điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, trong đó cần tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, địa bàn nông thôn, miền núi. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An cam kết sẽ cùng đồng hành với Điện lực Miền Bắc trong việc triển khai các giải pháp, nhằm tăng cường hợp tác để cùng phát triển.

Đối với các kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư cùng các địa phương, bao gồm thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc Quỳnh Lưu rà soát, tổng hợp kiến nghị, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh để có phương án phối hợp với Điện lực trong việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng lưới điện đúng quy hoạch.