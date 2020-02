Chủ tịch UBND phường Quang Tiến "không biết" lò mổ lợn biến thành xưởng sản xuất khẩu trang y tế "chui"

Khoảng 10h ngày 25/2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An và Đội cơ động - Chi cục QLTT tỉnh, phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của ông Bùi Văn Đại, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa thì phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế 4 lớp và không có lớp kháng khuẩn.

Qua làm việc tại hiện trường, Ông Bùi Văn Đại – chủ cơ sở này đã không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu làm ra những chiếc khẩu trang này. Ông Đại cho biết số nguyên liệu đầu vào để làm những chiếc khẩu trang y tế này được cung cấp từ một người đàn ông có địa chỉ ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Với hợp đồng bằng miệng, người đàn ông này đặt cơ sở anh ta may gia công loại khẩu trang trên.

Qua tìm hiểu của phóng viên, xưởng sản xuất khẩu trang y tế này vốn là lò mổ thịt lợn. Tuy nhiên do thấy nhu cầu thị trường khan hiếm khẩu trang vì dịch bệnh, chủ cơ sở này đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả từ ngày 20/2/2020.

Lực lượng chức năng bắt giữ, làm rõ cơ sở sản xuất khẩu trang y tế giả tại thị xã Thái Hòa

Trao đổi với PV PL&DS qua điện thoại, liên quan tới thông tin lò mổ thịt lợn biến thành điểm sản xuất khẩu trang y tế chui, làm nhái, làm giả khẩu trang y tế nhằm trục lợi trái pháp luật, ông Nguyễn Thứ Trung – Chủ tịch UBND phường Quang Tiến cho biết bản thân chưa nắm được thông tin vụ việc, cũng chưa được cơ quan chức năng nào thông báo cụ thể vụ việc vì thế nên không rõ và không trả lời báo chí.

Lò mổ lợn này lâu nay có còn hoạt động hay không? Về câu hỏi này, ông Trung cũng nói luôn là không rõ và rồi tắt ngang điện thoại. Bất ngờ với cách “hành xử” này của vị chủ tịch phường Quang Tiến, phóng viên nhiều lần liên hệ lại thì chỉ thấy máy bận...?!.

Tiếp tục xác minh làm rõ sự việc cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra việc xưởng sản xuất khẩu trang giả có quy mô lớn lại ngang nhiên hoạt động, Chủ tịch thị xã Thái Hòa là ông Phạm Chí Kiên cũng cho rằng chưa thấy ai báo cáo, chưa nắm được, để xem lại !.

Liên quan tới vụ việc này, qua trao đổi, phía Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi bắt giữ số hàng hóa trên thì đã bàn giao cho bên Cục quản lý thị trường tỉnh chủ trì xử lý.

Câu chuyện quản lý địa phương với kiểu “con voi chui lọt lỗ kim” này có lẽ sẽ rất cần sự xử lý nghiêm khắc từ UBND tỉnh Nghệ An đối với từng cá nhân, tập thể có trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc. Nếu các cơ quan chức năng cấp tỉnh không phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời thì hàng nghìn chiếc khẩu trang giả kia sẽ đến tay người tiêu dùng trong đợt dịch bệnh, hậu quả sẽ hết sức khôn lường.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn