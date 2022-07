Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo khẩn vụ 6 người trong 1 gia đình tử vong

Trưa 24-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân 6 người trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) tử vong. Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định gồm: Lý Quốc P. (SN 1975), Đỗ Thị T. (SN 1985), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi). Cả gia đình được xác định đã chết tối 23-7, thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn, kèm theo mất điện, họ đã sử dụng máy phát điện. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24-7, một người quen đến nhà kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời, đập cửa vào trong thì phát hiện 6 người đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí của máy phát điện, chưa có dấu hiệu án mạng.