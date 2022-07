Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái thu nhập 700 triệu đồng

Trong năm 2021, đơn vị này phát hành được 164,6 triệu quyển sách giáo khoa. Việc giá sách giáo khoa mới cao gấp nhiều lần sách cũ là vấn đề đã gây tranh luận trong vài năm trở lại đây, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1, năm học 2020-2021.

Dù vậy, Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái, người mới đây bị kỷ luật cảnh cáo do có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa từng cho biết, năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, NXB này nhận định tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh nhiều đợt liên tiếp, nhiều địa phương giãn cách trong thời gian dài gây trở ngại cho NXB Giáo dục trong việc triển khai công tác giới thiệu sách, tập huấn giáo viên theo kế hoạch, tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Bên cạnh đó, NXB này cũng chỉ ra kế hoạch triển khai in SGK mới lớp 2, lớp 6 bị động do Bộ Giáo dục phê duyệt sách mẫu chậm 3 tháng so với kế hoạch, dẫn đến phải triển khai in gấp trong điều kiện ứng phó dịch bệnh. "Khó khăn chồng khó khăn, rất vất vả để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ và số lượng phục vụ nhu cầu phát hành", báo cáo của NXB Giáo dục nêu rõ dù đạt thu nhập kỷ lục.

Nhà xuất bản Giáo dục chỉ bắt đầu công bố thông tin từ năm 2016. Năm 2016, văn bản do Chủ tịch Nguyễn Đức Thái ký cho thấy lao động và quản lý công ty xuất bản này đều có thu nhập ở mức cao.

Cụ thể, năm 2016, theo kế hoạch đặt ra là thu nhập bình quân của 300 lao động là 19 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế, NXB Giáo dục đã trả tới 20,9 triệu đồng/tháng cho lao động tại NXB. Tính đến hết năm 2016, lao động của NXB Giáo dục là 270 người.

Đặc biệt, NXB Giáo dục có 11 quản lý, kế hoạch chi trả bình quân của viên chức quản lý là 45,5 triệu đồng/tháng nhưng thực tế con số chi trả lên tới 53,2 triệu đồng/tháng. Cũng trong năm 2016, NXB Giáo dục thu 1.147 tỷ đồng và lãi 72 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 32 tỷ đồng của năm 2015. Tổng quỹ lương năm 2016 lên tới 71,8 tỷ đồng, trong khi con số này năm 2015 chỉ là 59,3 tỷ đồng.

Năm 2017, NXB Giáo dục đặt kế hoạch thu nhập bình quân của lao động là 21 triệu đồng/tháng và thu nhập bình quân của 11 viên chức quản lý là 45,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, NXB này 2 năm liền (2017-2018) không công bố mức chi trả lương, thưởng cụ thể cho nhân viên mà chỉ công bố mức tổng quỹ lương năm 2017 là 78 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm liền trước. Trong năm 2017, kết quả kinh doanh của NXB Giáo dục Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh, lợi nhuận lên tới 150,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 85,6 tỷ đồng, mức cao nhất từng đạt được. Tổng lao động năm 2017 giảm từ mức 285 người xuống còn 257 người.

Nhận định năm 2021 "khó khăn chồng chất khó khăn" song lợi nhuận NXB Giáo dục vẫn đạt kỷ lục. Bản thân Chủ tịch Nguyễn Đức Thái cũng có mức thu nhập gần 700 triệu đồng.

Sang năm 2018, tổng lao động tăng lên 268 người. Lợi nhuận năm 2018 đạt 128 tỷ đồng, tuy không bằng thực hiện năm 2017 song so với các năm trước đó thì đây vẫn ở mức cao. NXB Giáo dục không nêu rõ mức lương cụ thể và tổng quỹ lương năm 2018.

Năm 2019, kết quả kinh doanh của NXB Giáo dục tiếp tục khởi sắc khi lợi nhuận trước thuế tăng lên 131,9 tỷ đồng. Đây cũng là năm thu nhập bình quân lao động và người quản lý đạt cao nhất. Cụ thể, năm 2019 có 263 lao động, mức thu nhập bình quân là 25,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của 11 người quản lý doanh nghiệp là 51 triệu đồng/tháng.

Đến năm 2020, lợi nhuận của NXB Giáo dục giảm nhẹ về mức 125 tỷ đồng. Lương lao động bình quân là 27,6 triệu đồng/tháng, cao hơn kế hoạch đặt ra là 22,2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, thu nhập bình quân của viên chức quản lý giảm về 44,6 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, mức này vẫn cao hơn kế hoạch đặt ra là 24,6 triệu đồng/tháng.

Đáng lưu ý, các con số công bố mới là mức thu nhập bình quân, còn ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch NXB Giáo dục có thể nhận mức lương cao hơn so với các quản lý khác. Điều này được thể hiện rõ trong bảng thu nhập năm 2021 của quản lý doanh nghiệp.

Trong 12 người quản lý doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Thái là người nhận lương cao nhất, 45,36 triệu đồng/tháng. Tổng lương cả năm lên tới 544,3 triệu đồng. Ông nhận được 120 triệu đồng tiền thưởng, chỉ tiêu này cũng cao hơn so với 11 người còn lại.

Như vậy, năm 2021, ông Thái nhận số tiền gần 700 triệu đồng từ NXB Giáo dục.

Năm 2021 cũng trùng thời điểm NXB Giáo dục báo lãi kỷ lục. Doanh thu của NXB Giáo dục đạt 1.828 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra. Trong đó, doanh thu thuần là 1.780 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính là gần 45 tỷ đồng, thu nhập khác là 2,8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của NXB này đạt 287,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với kế hoạch cơ quan chủ quản đặt ra. Đây cũng là mức kỷ lục đạt được từ ngày NXB Giáo dục được thành lập. Trước thời điểm năm 2017, kết quả kinh doanh của NXB này chỉ đạt khoảng vài chục tỷ đồng.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Đức Thái, chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam. Quyết định được ký ngày 5/7. Ông Thái bị xác định có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới và chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo, theo nguồn tin từ Bộ giáo dục và Đào tạo. Theo thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NXB Giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn. Đơn vị này được thành lập ngày 19/1/2004, vốn điều lệ là 596 tỷ đồng. NXB đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhằm tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ giảng dạy, học tập.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn