Chủ tịch BCG Nguyễn Hồ Nam: Siết trái phiếu không ảnh hưởng đến Bamboo Capital

Ngày 6/5, Cổng ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niêm năm 2022. Tại đây, lãnh đạo doanh nghiệp cũng có trả lời chất vấn của cổ đông xoay quanh vấn đề phát hành trái phiếu của BCG.

IPO BCG Land trong quý III/2022

Cổ đông BCG thắc mặc việc siết pháp lý bất động sản trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến các dự án đang và sắp triển khai của BCG thế nào. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn cho biết mảng bất động sản của BCG có bất động sản nghỉ dưỡng dến dân cư, phức hợp sau đó mới mở rộng sang khu công nghiệp.

"Với mảng bất động sản nghỉ dưỡng hiện cũng chỉ chiếm 30% trên tổng danh mục. Các dự án nghỉ dưỡng đa phần ở vị trí đặc địa, như Malibu ở Hội An, Casa Marina ngay Quy Nhơn. Các dự án này có lượng khách lớn và công tác bán hàng cơ bản đã hoàn tất, BCG cũng hoàn thiện công tác xây dựng để bàn giao. Khung pháp lý tại thời điểm bán hàng thực hiện trên khung pháp lý lúc đó và hiện BCG đợi khung pháp lý mới để thực hiện công tác bàn giao", ông Nguyễn Hồ Nam nói.

Quang cảnh cuộc họp ĐHCĐ của Bamboo Capital tại Tp.HCM.

Ông Nguyễn Hồ Nam nhấn mạnh quan điểm của tập đoàn không phải triển khai ngày càng nhiều mà đi theo lựa chọn dự án tốt, pháp lý ổn định, sẵn sàng để bán, có vị trí đắc địa mới triển khai. BCG cũng phân bổ đều bất động sản trong các lĩnh vực để hài hòa được các rủi ro.

"Đến giờ phút hiện tại chúng tôi chưa thấy rủi ro nào với tập đoàn", ông nói.

Chỉ tịch BCG tiết lộ kế hoạch IPO BCG Land dự kiến vào quý III năm nay. "Quy mô hiện tại của BCG Land là 4.600 tỷ đồng và chúng ta sẽ tăng vốn lên hơn 6.200 tỷ đồng. Sau IPO sẽ đa dạng vốn chủ sở hữu, chia sẻ lợi ích với cổ đông. Việc niêm yết cũng để tăng cường tính minh bạch cho doanh nghiệp và tăng cường áp lực với ban điều hành, thúc đẩy triển khai dự án...", ông Nam nói.

BCG đang nắm 62% BCG Land, Tracodi nắm hơn 30%. Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết sau khi IPO BCG Land, BCG vẫn nắm 51% vốn để đảm bảo tập đoàn là công ty mẹ, chi phối toàn bộ BCG Land.

Giảm tỉ lệ nợ trên vốn xuống dưới 2

Đối với vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hồ Nam cho biết gần đây thị trường có nhiều thông tin gây hoang mang cho nhà đầu tư. "Tuy nhiên, trong buổi tọa đàm về thị trường tài chính của Chính phủ, tôi tin mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều", ông Nguyễn Hồ Nam cho hay.

Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết, Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 40 trên thế giới, có bệ đỡ là thị trường tài chính vững mạnh gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Trong đó, thị trường tiền tệ là của ngân hàng cung cấp vốn, giải pháp thanh toán cho nền kinh tế. Ông Nam cho rằng trước khi nền kinh tế chỉ hoàn toàn dựa và thị trường này, tạo áp lực lớn cho thị trường tiền tệ. Còn thị trường vốn có 2 thị trường nhỏ cấu thành và cổ phiếu và trái phiếu. Thị trường cổ phiếu do cổ đông góp vào, cùng triển khai kinh doanh, đây là nguồn vốn dài hạn, lời ăn lỗ chịu; thứ 2 là trái phiếu để huy động vốn cho nhu cầu trung, dài hạn.

"Thị trường tài chính muốn tốt thì 2 thị trường tiền tệ và vốn cũng phải phát triển tốt", Chủ tịch BCG nhấn mạnh. Ông Nguyễn Hồ Nam cho rằng huy động vốn qua thị trường trái phiếu là một xu hướng phát triển đc khuyến khích, tạo sự phát triển của nền kinh tế. "Trong thời gian vừa qua khung pháp lý chưa hoàn thiện, có những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh, sắp tới không phải Chính phủ siết trái phiếu mà là tạo ra khung pháp lý để tạo cho thị trường an toàn hơn, bảo vệ cho cả nhà dầu tư lẫn doanh nghiệp phát hành trái phiếu", ông nói.

Ông Nguyễn Hồ Nam trả lời chất vấn của cổ đông ngày 6/5.

Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết khi phát hành trái phiếu đều sử dụng đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tuân thủ các quy định pháp luật. Sắp tới khi khung pháp lý mới được ban hành, việc phát hành trái phiếu sẽ phải tuân thủ theo quy định mới. Đây là kênh hiệu quả để huy động nguồn vốn dài hạn.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng cho rằng việc siết trái phiếu này cũng giúp BCG phân định những nhà phát hành rõ ràng, giúp trong sạch thị trường. "Bamboo Capital không bị ảnh hưởng bởi việc siết trái phiếu", ông Phạm Minh Tuấn nói.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021 của BCG, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp khoảng 9.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3/2022. Ông Nguyễn Hồ Nam cho biết dư nợ này trên cơ sở tổng tài sản lên tới 40.000 tỷ đồng và vốn tự có là 8.000 tỷ thì cơ cấu trái phiếu rất an toàn.

"Trong quá khứ BCG phát triển nhanh, chúng ta huy động vốn ở mọi kênh để phát triển dự án. Đến năm 2020, các dự án đưa vào triển khai thần tốc, nhưng tỉ lệ nợ trên vốn cao, đạt 7,4 lần. Nhưng các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trả nợ tốt.

Tập đoàn có ý thức đưa tỉ lệ nợ thấp hơn, năm 2021 tỉ lệ nợ trên vốn giảm xuống còn 3,5 lần. Tại thời điểm ngày hôm nay, tỉ lệ nợ giảm xuống 2,7. Trong năm 2022, BCG sẽ đưa tỉ lệ xuống dưới 2, trở thành tập đoàn cơ cấu nợ bền vững. Chúng ta nên nói chỉ số chứ ko nói con số tuyệt đối được. Nếu tổng tài sản sau này lên tới 100.000 tỷ thì nợ phải tăng chứ? Quan trọng là nợ an toàn và hiệu quả dự án đủ để trả nợ", ông Nguyễn Hồ Nam nhấn mạnh.

"Đó là lý do năm nay chúng ta tiếp tục IPO BCG Land, Nguyễn Hoàng, BCG Energy và tăng vốn ở công ty mẹ để giảm tỉ lệ nợ xuống dưới 2. Và nếu tốt, tỉ nợ lệ trên vốn có thể giảm xuống dưới 1", ông Nguyễn Hồ Nam nói thêm.

Lợi nhuận đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2026

Đại hội cổ đông Bamboo Capital cũng đã trình BCTC hợp nhất kiểm toán 2021. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất không có điều chỉnh so với báo cáo tự lập, đạt hơn 2.589 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng thêm 27 tỷ đồng, đạt mức 1.000 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với 2020.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital lý giải, sự tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng. Trong năm qua, Bamboo Capital thực hiện nhiều thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán giảm cũng góp phần đẩy lợi nhuận sau thuế tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng tiết lộ, thời điểm giãn cách xã hội, nhân viên Bamboo Capital chủ yếu phải làm việc ở nhà. "Tuy nhiên kế hoạch vẫn vượt 20% về lợi nhuận và đạt được con số 1.000 tỷ đồng", ông Tuấn nói. Ông Tuấn còn chỉ ra một điểm đáng mừng trong năm vừa qua là thị giá cổ phiếu đã thay đổi cơ bản. "Nó thể hiện kết quả kinh doanh đồng thời cũng là tiềm lực tăng trưởng của BCG. Thị trường có bước đánh giá đúng giá cổ phiếu, so với những năm trước kia", ông Tuấn nhấn mạnh.

Sang năm 2022, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu BCG đạt 1.263 tỷ đồng tăng 98% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu của BCG cho thấy mảng bất động sản của BCG Land ghi nhận 477 tỷ đồng, mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy ghi nhận 211 tỷ đồng, mảng xây dựng - hạ tầng của Tracodi ghi nhận 445 tỷ đồng, mảng tài chính - bảo hiểm ghi nhận 47 tỷ đồng.

Sự đóng góp về mặt doanh thu chủ yếu đến từ 3 mảng hoạt động chính: xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo. Mảng xây dựng vẫn duy trì đóng góp nguồn doanh thu ổn định cho công ty mẹ.

Trong khi đó, mảng năng lượng tái tạo tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ việc hợp nhất doanh thu từ 2 nhà máy điện mặt trời BCG Long An 1 và 2 (tổng công suất 141,1MW) do BCG thực hiện việc mua lại cổ phần từ các đối tác để nâng tỷ lệ sở hữu hai nhà máy này lên 100%. Mảng bất động sản tiếp tục ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao các căn biệt thự thuộc dự án King Crown Village.

Kế hoạch kinh doanh tham vọng của BCG: Đạt trên 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2026.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 522,3 tỷ đồng trong quý I/2022, tăng 221% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản góp tỉ trọng lớn với 337,9 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án, cùng với lợi nhuận đột biến đến từ việc chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang. Nhờ mảng bất động sản và năng lượng tái tạo tăng trưởng mà biên lợi nhuận gộp của BCG cải thiện đáng kể, tăng lên 42,9% so với mức 32,1% của cùng kỳ.

Đại hội động cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 60%/năm và mức tăng trưởng doanh thu lên tới 70%/năm.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn