Chủ shop quần áo bị bắt vì buôn ma túy

Ngày 8/4, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Linh (32 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.



Theo cảnh sát, Linh là chủ shop quần áo ở TP Long Xuyên. Năm 2019, Linh bị TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ tuyên 7 năm tù cùng về tội danh nêu trên. Bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Rạng sáng hai ngày trước (6/4), cảnh sát phát hiện Linh ngồi trong ôtô tại phường Mỹ Thạnh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Trong túi xách của cô ta, cảnh sát thu giữ hai gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công An An Giang.

Tại trụ sở cảnh sát, Linh thừa nhận trước khi bị bắt giữ đã thuê ôtô đến TP.HCM mua hai gói ma túy nêu trên với giá 35 triệu đồng, sau đó mang về An Giang tiêu thụ.

Khám xét shop quần áo của cô ta tại TP Long Xuyên, cảnh sát thu giữ 114 gram ma túy đá. Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát kiểm tra nhanh phát hiện cô ta dương tính với ma túy.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn