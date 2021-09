Chủ cửa hàng photocopy làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 cho trên 100 người

Ngày 6-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Nguyễn Văn Công cùng phương tiện làm giả giấy xét nghiệm

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn phát hiện Nguyễn Văn Công (SN 1992, trú tại khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), có hành vi bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 giả của Trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương (Hà Hội) cho Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, trú tại phường Minh Tân) với giá 200.000 đồng ngay tại quán photocopy do Công làm chủ.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Công đã thừa nhận hành vi làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã thu giữ phương tiện đối tượng sử dụng vào việc làm giấy tờ giả bao gồm: 1 ổ cứng, 1 CPU và màn hình máy tính, 1 máy scan, 1 máy in phun, 2 điện thoại di động. Kiểm tra 2 điện thoại di động của Công, lực lượng công an phát hiện nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trung tâm y tế và bệnh viện khác nhau.

Theo lời khai của Công thì đây là hình ảnh số phiếu xét nghiệm giả mà đối tượng đã làm cho trên 100 trường hợp khách hàng là lái xe, người buôn bán và công nhân, sau đó gửi qua phần mềm Zalo để khách sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch.

Mỗi phiếu xét nghiệm giả được bán với giá 150.000 đồng. Trong ổ cứng và CPU của đối tượng còn lưu hơn 200 mẫu dấu tròn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chữ ký và dấu chức danh nhiều người có chức vụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Công, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ và niêm phong thêm nhiều tài liệu, mẫu dấu. Cơ quan chức năng xác định đây là mẫu dấu, chữ ký và dấu chức danh được Công lưu lại để phục vụ việc làm giả các mẫu giấy xét nghiệm.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động