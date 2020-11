Chống lệnh chính quyền, thuỷ điện Thượng Nhật bị đề nghị thu hồi giấy phép, phạt nặng

Ngày 21/11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã có liên tục 2 công văn gửi Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Công thương liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng tại thuỷ điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông). Các công văn được ký và gửi đi trong ngày 20/11.

Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Tài nguyên môi trường thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với chủ đầu tư dự án Thủy điện Thượng Nhật.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết thuỷ điện Thượng Nhật trước đó đã bị Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập biên bản hành vi vi phạm này.

Sở đã đề xuất lên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xử phạt. Theo ông Cường, mức phạt có thể áp dụng mức tối đa với số tiền 500 triệu đồng. Thuỷ điện Thượng Nhật có 5 ngày để giải trình.

Nhiều điều kiện chưa đủ nhưng thuỷ điện Thượng Nhật đã tự ý tích nước

Dự án huỷ điện Thượng Nhật có chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam. Dự án được xây dựng năm 2016 với số vốn được điều chỉnh 340 tỷ đồng. Thủy điện này được xây dựng trên diện tích 154 ha tại xã Thượng Nhật với công suất 11MW và hiện chưa được phép tích nước vận hành.

Dự án được UBND Thừa Thiên Huế cho phép tích nước hồ chứa giai đoạn 1 ngày 6/1/2020 đến cao trình mực nước dâng bình thường 116m trong thời hạn 90 ngày để thực hiện kiểm tra thấm, chạy thử, thí nghiệm hiệu chỉnh...

Ngày 31/3/2020 , UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các điều kiện để tích nước và chưa cho tích nước vận hành chính thức nhà máy. Tuy nhiên, chủ đầu tư đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện đủ các điều kiện cần thiết nhưng liên tục tích nước.

Đặc biệt, trước, trong và sau bão số 13, chính quyền địa phương phát hiện công ty thuỷ điện Thượng Nhật không chấp hành nghiêm túc việc mở 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn trước khi bão số 13 (VAMCO) đổ bộ.

UBND tỉnh sau đó giao Công an huyện Nam Đông sau đó bố trí lực lượng giám sát tại thuỷ điện Thượng Nhật để đảm bảo việc xả hoàn toàn 5 van trước khi bão số 13 đổ bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực thuỷ điện Thượng Nhật có mưa to, nguy cơ sạt lở đất rất cao, nên lực lượng công an giám sát đã tạm rút về để đảm bảo an toàn nhân lực.

Ngay sau đó, thuỷ điện Thượng Nhật đã tiếp tục tổ chức tích nước trái phép, bất chấp các văn bản chỉ đạo từ Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 15/11 khi lực lượng chức năng trở lại hiện trường.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn