Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tối 12/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hà bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo chính là là Nguyễn Thị Hằng Hà.

Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, phường Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy, ở phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái, ở phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của tất cả các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại nên tìm cách bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng Hà cần đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Thái Hà, số điện thoại: 0943288788

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn