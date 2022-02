Chill ở ‘hồ vô cực’ được mẹ thiên nhiên tạo ra giữa biển tại đảo ngọc Phú Quý

Đảo Phú Quý là một hòn đảo hoang sơ được lòng du khách trong những năm gần đây với vẻ đẹp xanh mát ngút ngàn của đại dương cùng hệ sinh thái, cảnh quan sinh động.

Quả thật, ai đã một lần đi du lịch đảo Phú Quý đều sẽ bị chinh phục bởi sự xinh đẹp mỹ miều mà vùng đất này sở hữu.

Chào đón bạn sẽ là những địa điểm du lịch sang – xịn – mịn, được tạo tác hoàn toàn bởi đôi bàn tay của mẹ thiên nhiên, có thể kể đến như: bãi Nhỏ – Gành Hang, núi Cao Cát, hồ cá Làng Dương, vịnh Triều Dương,… Và trong đó, bạn nhất định không thể nào bỏ qua “hồ vô cực”.

(Ảnh: Cát Phú Quý)

Hồ vô cực đảo Phú Quý thực chất là một khe nước nằm gần khu vực Gành Hang, tên gọi này được khách du lịch đến đây đặt cho bởi vì vẻ đẹp ấn tượng hiếm có của nó. Hình dáng của hồ nước này tựa như một bể bơi thường thấy trong các khu nghỉ dưỡng.

Nhưng ở đây, hồ hoàn toàn được tạo nên do thiên nhiên mà không có bất cứ tác động nào của bàn tay con người. Chính điều đó đã đem đến sự ngạc nhiên và thích thú vô cùng lớn cho khách du lịch khi đến hòn đảo thiên đường này.

(Ảnh: Cát Phú Quý)

Hồ được bao bọc xung quanh bởi những phiến đá nhỏ kết nối với nhau tạo thành hình dáng độc đáo. Làn nước trong hồ xanh biếc kết hợp với màu của đá, san hô tông trầm tự nhiên đã tạo nên một điểm check-in độc lạ mà không phải nơi nào cũng có.

(Ảnh: Lộc Dâu)

Sự sắp đặt ngẫu nhiên của thiên nhiên đã biến những phiến đá xù xì trở nên có hồn, hòa quyện với đó là dòng nước biển xanh trong vắt.

(Ảnh: Thùy Linh)

Bạn có thể tha hồ tạo dáng, chụp những kiểu ảnh khác nhau mà không sợ bị làm phiền. Bởi ở nơi này rất ít ngư dân sinh sống, hầu như không có tàu thuyền qua lại, đúng chất hoang sơ, chỉ có thiên nhiên làm bạn với mình giữa không gian xanh trải dài vô tận.

Dù là đến ngắm cảnh thư giãn hay đắm mình trong làn nước mát, khung cảnh của hồ vô cực đảo Phú Quý cũng đủ làm bạn quyến luyến không muốn rời đi.

(Ảnh: Diem Phuc)

(Ảnh: Diem Phuc)

Đến Hồ Vô Cực, chỉ có một điểm lưu ý nhỏ là đường xuống hồ sẽ hơi khó đi do đá trơn và có nhiều san hô sắc nhọn. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách cần mang những đôi giày kín hoặc sandal chắc chắn khi di chuyển ở khu vực này.

Tác giả: CERSEI(Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VTC News