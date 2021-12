Chiến thắng bằng câu hỏi phụ, nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế Olympia

Nam sinh Chu Văn An đến từ Nghệ An giành vòng nguyệt quế Olympia.

Trận tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng ngày 19/12 chứng kiến 4 nhà leo núi đua tài: Phạm Thế Cường (THPT Nguyễn Đức Thuận, Nam Định), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu).

Phần thi Khởi động, Tiến Huy nhanh chóng nhập cuộc và chiếm ưu thế dẫn đầu với 110 điểm. Xếp sau là Văn An 50 điểm, Hữu Đạt 20 điểm, Thế Cường 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Đàn tranh Việt Nam thường có bao nhiêu dây? Văn An ghi điểm với câu trả lời "16".

Khi câu hỏi hàng ngang thứ hai được lựa chọn: Tính đến hết năm 2010, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua loại hình giao thông vận tải nào ở nước ta lớn nhất? vừa xuất hiện, Tiến Huy, Hữu Đạt lần lượt có tín hiệu chuông trả lời từ khóa.

Tiến Huy đã giành được 60 điểm với đáp án "Xe gắn máy" để nới rộng khoảng cách với các thí sinh tốp sau. Cụ thể, Tiến Huy 170 điểm, Văn An 60 điểm, Hữu Đạt 20 điểm, Thế Cường 10 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Văn An là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi và ghi thêm 140 điểm. Thế Cường cũng trả lời đúng cả 4 câu để ghi thêm 110 điểm. Lúc này, thứ tự đoàn đua là Tiến Huy 240 điểm, Văn An 200 điểm, Thế Cường 120 điểm, Hữu Đạt 50 điểm.

Phần thi Về đích, Tiến Huy chọn gói câu hỏi 20 điểm, nhưng không thành công, về chỗ với 200 điểm. Hữu Đạt và Thế Cường giành điểm trong lượt thi của Tiến Huy.

Văn An chọn gói câu hỏi 20 điểm. Sau câu đầu tiên để Thế Cường có quyền trả lời ghi điểm, Văn An đã ghi điểm câu thứ hai và về chỗ với 200 điểm.

Thế Cường có 160 điểm, đã lựa chọn gói câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu tiên. Câu thứ hai, Hữu Đạt có quyền trả lời nhưng không ghi được điểm. Thế Cường về chỗ với 180 điểm.

Hữu Đạt có 60 điểm, chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu đã chọn Ngôi sao hy vọng cho câu đầu tiên để nâng điểm số lên 100 điểm. Câu hỏi thứ hai, Hữu Đạt trả lời không chính xác. Thế Cường giành quyền trả lời nhưng cũng không thành công.

Kết thúc phần thi, số điểm của Văn An và Tiến Huy cùng là 200. Tiếp theo là Thế Cường 180 điể, Hữu Đạt 100 điểm. Do cùng điểm, Văn An và Tiến Huy bước vào phần thi phụ để phân định vòng nguyệt quế.

Câu hỏi phụ đầu tiên: "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" là những câu thơ của Bà huyện Thanh Quan về tòa thành nào? Tiến Huy đã nhanh chóng bấm chuông đưa ra câu trả lời, nhưng Văn An mới là người có đáp án chính xác thành Thăng Long để giành vòng nguyệt quế.

Với số điểm 200, Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) là thí sinh về nhì có điểm cao nhất trong các cuộc thi tháng và lọt vào trận thi quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia cùng các thí sinh Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình).

