Chiêm ngưỡng cây thông Noel đắt nhất thế giới làm từ kim cương và sapphire

Video cận cảnh cây thông Noel đắt nhất thế giới làm từ kim cương và sapphire

Giáng sinh này, du khách đến khách sạn Kempinski, Tây Ban Nha sẽ được chiêm ngưỡng cây thông Noel đắt nhất thế giới.

Cây thông cao gần 6m được trang trí với hàng trăm viên kim cương, đá sapphire, đồ trang sức, túi sách thu nhỏ và đồng tiền. Theo khách sạn, cây thông Noel trên có giá lên tới 11,9 triệu Bảng Anh (15 triệu đô la).

Vật phẩm có giá trị nhất là một quả trứng trang trí trị giá 8,9 triệu Bảng được tạo nên từ nhưng viên kim cương đỏ, vàng 24 cara và bụi kim cương.

Cây thông Noel, được thiết kế bởi nhà nghệ thuật nổi tiếng người Anh - Debbie Wingham, và được trưng bày trong một khách sạn ở Marbella, Tây Ban Nha.

Debbie đã tự làm 500 đồ trang trí, ngoài ra cũng có những nghệ sĩ mới nổi tham gia hoàn thiện cây thông cùng với cô.

Tất cả các đồ trang trí mỹ thuật đều được cắt ghép hoàn hảo và có nguồn gốc rõ ràng, bao gồm kim cương hồng 3 carat, sapphire 4 carat, những viên kim cương hình bầu dục màu đỏ, đen và trắng.

Và một loạt những đồ trang sức tự tạo, được chế tác từ những vật phẩm xa xỉ của các hãng nổi tiếng như Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels và Chanel.

Một trong những tác phẩm sáng tạo nhất trước đây của Debbie là đôi giày đắt nhất thế giới năm 2017 có giá 11,4 triệu Bảng (hơn 360 tỷ đồng).

Trước cây thông Noel ở khách sạn Kempinski, năm 2010 cây thông của khách sạn Emirates Palace ở Abu Dhabi đã ghi kỷ lục Guinness khi có giá tới 11 triệu đô la.

Và vào năm 2016, các thợ kim hoàn ở Tokyo, Nhật Bản đã trưng bày một cây thông Giáng sinh được làm từ 4.000 feet dây vàng, trị giá ước tính 200 triệu Yên (1,8 triệu đô la).