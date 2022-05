Chia sẻ cùng nữ can phạm sinh con trong trại tạm giam

Nữ bị can Hà Tú Oanh (SN 1988), người dân tộc Thái, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và đang trong quá trình tạm giam để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Khi bị bắt, Hà Tú Oanh đang mang bầu 6 tháng tuổi. Do vụ án đối tượng liên quan có tính chất nguy hiểm, phức tạp nên theo quy định, Oanh buộc phải nhập trại khi đang mang bầu trong mình đứa con nhỏ.

Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng bỉm sữa cho cháu bé.

Đến ngày sinh theo dự kiến, bị can Oanh được các cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện, đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sinh hạ an toàn. Sau đó, nữ can phạm nhân này cùng với cháu bé được đưa về chăm sóc tại Trại tạm giam. Đến nay, cháu bé đã hơn 1 tháng tuổi, được 4,5kg, tuy sống ở trong trại cùng mẹ, nhưng cháu rất ngoan, dễ ăn, dễ ngủ và đặc biệt không quậy khóc.

Mặc dù sinh ra trong trại tạm giam, nhưng cháu bé rất ngoan và kháu khỉnh.

Với tinh thần tương thân tương ái và tình yêu thương đối với trẻ em, Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi, hỗ trợ bị can nữ nuôi con nhỏ trong trại giam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đồng cảm với cảnh nuôi con nhỏ trong trại giam của bị can Hà Tú Oanh cũng như thấu hiểu những thiệt thòi của cháu bé khi phải sinh ra trong trại, vậy nên dù bận rộn với công việc chuyên môn hằng ngày của mình, nhưng chị em Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn thường xuyên lui tới tặng quà, thăm hỏi, động viên mẹ con bị can Hà Tú Oanh để nắm rõ tình hình sức khỏe của cháu bé mỗi ngày.

Qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho mẹ con bị can trong trại, hội phụ nữ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh mong muốn, tuy phải sống ở một môi trường đặc biệt, nhưng cháu bé vẫn được chăm sóc đủ đầy và nhận được tình cảm yêu thương của mọi người.

Tác giả: Thiên Thảo - Nga Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân