Chỉ định, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng thời công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Lâu - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng cho Đại tá Quách Văn Nhỏ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh theo quyết định bổ nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Trần Văn Lâu chuyển ngành và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 đã chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của đại tá Trần Văn Lâu đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian công tác tại đơn vị. Dù nhận bất cứ nhiệm vụ nào, đồng chí cũng luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với Đại tá Quách Văn Nhỏ trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả của những đồng chí tiền nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đoàn kết, lãnh đạo triển khai và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tích cực tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Cũng trong chiều ngày 20/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức phiên họp thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc chỉ định đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Tại phiên họp, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 đã chúc mừng đồng chí Lâm Văn Mẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời mong muốn, đồng chí Lâm Văn Mẫn cùng với tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp tục lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao.

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

* Liên quan đến công tác nhân sự lực lượng vũ trang, ngày 18/11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ