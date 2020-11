Chém nhau kinh hoàng tại quán nhậu ở Đắk Nông

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Tối 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Cường (SN 2001, trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp), Nguyễn Văn Long (SN 2000, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) và Đồng Văn Hậu (trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/11, Nguyễn Ngọc Cường (có biệt danh Cường “sẹo”, SN 1992, trú tại thị trấn Kiến Đức, Đắk R’lấp) cùng 4 đối tượng đi xe ô tô đến nhậu tại quán hải sản 50K thuộc phường Nghĩa Tân.

Trong lúc ăn nhậu, Cường (Đối tượng này hiện đang lẩn trốn) có mâu thuẫn với một người trong nhóm dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, Nguyễn Trọng Chí (SN 1996, trú tại phường Nghĩa Tân) đang ngồi nhậu với nhóm bạn quán Em và Tôi (đối diện quán Cường đang nhậu) liền chạy đến can ngăn.

Sau đó, nhóm của Cường ra về còn Chí vẫn ở lại, tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Cường “sẹo” cùng một nhóm khoảng 10 đối tượng (trong đó có Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Văn Long và Đồng Văn Hậu) đi trên 3 xe ô tô, mang theo hung khí đến quán nhậu Em và Tôi tìm Chí để trả thù.

Lúc này, Hồ Minh Tâm (bạn của Chí) ra can ngăn, bị nhóm của Cường “sẹo” đánh gây thương tích vùng đầu và phải khâu 5 mũi, còn Chí bị thương nhẹ. Nhóm Cường nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày hôm nay (6/11), Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ Cường, Hậu và Long.

Clip đánh nhau ở quán nhậu:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Vũ Long