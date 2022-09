Cháy xe chuyển phát nhanh, tài xế và phụ xe thoát nạn

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h50’ sáng cùng ngày tại km 1297+150 Quốc lộ 1A ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An. Trong lúc ông Vũ Mạnh Cường (SN 1979, trú ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải BKS 29H-765.96 chở hàng phát chuyển nhanh từ hướng Nam Quốc lộ 1A ra đến lý trình nêu trên thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy do người dân ghi lại.

Phát hiện sự cố hỏa hoạn, tài xế và phụ xe đã kịp rời khỏi ca bin để thoát nạn nên vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng chiếc xe đã bị ngọn lửa gây hư hỏng nặng.

Theo đó chỉ trong vòng 10 ngày trên Quốc lộ 1A qua địa phận xã An Dân, huyện Tuy An đã xảy ra hai vụ cháy xe ô tô tải. Vụ cháy trước đó xảy ra vào sáng 24/8, chiếc xe ô tô tải BKS 89C-207.39 do ông Đậu Ngọc Thái (SN 1988, trú ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển cũng bị bốc cháy khi đang vận hành trên đường.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân